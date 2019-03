All'Aragona finisce 0-0 tra Vasto Marina e San Salvo, le due squadre si danno battaglia, ma nonostante varie occasioni da gol la palla non entra e conquistano un punto a testa. I biancazzurri perdono una buona occasione per tornare al primo posto in classifica da soli, ma dal 34' giocano con un uomo in meno per l'espulsione di Battista e ringraziano un super Cattenari che ha impedito in più occasioni il gol agli avversari.

La partita. Si affrontano il Vasto Marina di mister Pazienza a caccia di punti salvezza e il San Salvo di Gallicchio, secondo a -2 dalla vetta, che vuole rimanere nelle posizioni di alta classifica. I biancazzurri dovranno ancora fare a meno del vice capocannoniere Marinelli che sconterà la seconda giornata di squalifica e degli infortunati Stefano Di Pietro e Quaranta. Gli ospiti arrivano dalla vittoria interna contro il Montorio, la nona nel torneo, hanno pareggiato una sola partita perdendone 4 e sono la seconda migliore difesa del campionato con 9 reti al passivo e 19 all’attivo. Tra i padroni di casa, 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, 9 reti fatte e 25 subite, Ciccotosto ancora titolare, parte dalla panchina Monachetti. Nei sansalvesi due gli ex: Battista e Triglione, tra i vastesi Pazienza che da giocatore ha indossato la maglia biancazzurra e il capitano Giuliano.

Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Argene, la moglie dello storico massaggiatore del San Salvo, Nicola Pezzotta, scomparsa in settimana. Per lui uno striscione e cori di sostegno da parte dei sostenitori del San Salvo. Al 4' prima conclusione della partita di marca biancazzurra, D'Aulerio dal limite manda sopra la traversa. Al 6' prima vera occasione da gol dell’incontro, Schettino perde palla in difesa, contropiede rapido del San Salvo con Battista che avanza a serve Antenucci sulla destra, l’attaccante entra in area e tenta il pallonetto, l'intervento di Giuliano e Cialdini è provvidenziale. All’11' si fa male Kamara, Pazienza inserisce Cesario al suo posto. Al 13' occasione per il Vasto Marina, bella palla di Volpe per Cataruozzolo che defilato davanti a Cattenari sfiora la traversa.

Al 15' di nuovo padroni di casa in avanti, scambio in area tra Cesario e Volpe, il centrocampista manda fuori da buona posizione. Al 21' ci prova Felice con un bolide dalla distanza che sfiora la traversa. Partita aperta, con occasioni da entrambe le parti, può accedere di tutto. Al 25' Cataruozzolo servito in profondità nell'area piccola calcia in porta, il suo diagonale viene parato da Cattenari. Al 34' il San Salvo resta in dieci, espulso Battista che era già ammonito, rosso diretto per lui che dopo un fallo su Schettino, che resta a terra, scaraventa con rabbia la palla fuori dal campo perché non voleva che fosse fermata l’azione.

All’inizio della ripresa non accade molto, al 53' una conclusione di Di Ruocco sorvola la traversa. Al 65' un tiro impreciso di Cesario si perde sul fondo, al 69' altra occasione del Vasto Marina, angolo di Stigliano dalla destra, colpo testa di Cataruozzolo, prodezza di Cattenari, arriva Cesario che è impreciso. Un minuto dopo ci prova Cicatiello, Cattenari allontana. Il portiere sansalvese, un lusso per la categoria, sale in cattedra e compie una serie di interventi decisivi.

Al 74' combinazione in contropiede Cataruozzolo-Monachetti, il giovane attaccante tira in ritardo, la difesa respinge, palla a Cicatiello che conclude da fuori area, il portiere avversario para. Al 77' punizione di Antenucci, Cialdini devia in angolo, al 79' Cesario dal limite impegna Cattenari che mette in corner. All’83 palla buona per Cesario che può battere a rete, ma Cattenari è ancora super e neutralizza con prontezza. Finisce a reti inviolate, il Vasto Marina nel prossimo turno giocherà in trasferta contro il Paterno capolista oggi vincente sul Capistrello, mentre il San Salvo riceverà l’Angolana che ha battuto il Francavilla, in attesa delle evoluzioni di mercato che inizierà domani.

Tabellino

Vasto Marina-San Salvo 0-0 (0-0)

Vasto Marina: Cialdini, D’Alessandro, Stigliano, Giuliano, Schettino, Febbraro, Ciccotosto (52’ Monachetti), Cicatiello, Cataruozzolo, Volpe, Kamara (11’ Cesario). A disposizione Del Giudice, Lupo, Marinelli, Santoro, Napolitano. Allenatore Luigi Pazienza

San Salvo: Cattenari, Felice, Izzi, Battista, Triglione, Luongo, D’Aulerio (93’ Ramundo), Pantalone, Argirò (67’ Pollutri), Di Ruocco (83’ Colitto), Antenucci. A disposizione Raspa, Ciavatta, Di Pietro G, Larivera. Allenatore Claudio Gallicchio

Arbitro: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia), assistenti: Vincenzo Recchiuti (Teramo), Alessio Chiavaroli (Pescara)

Ammoniti: Schettino (Vasto Marina), D’Alessandro (Vasto Marina), Cataruozzolo (Vasto Marina), Monachetti (Vasto Marina)

Espulsi: 34’ Battista (San Salvo)





I risultati della 15° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Alba Adriatica-Avezzano 2-1

Borrello-Vastese 1-5

Cupello-Miglianico 3-0

Montorio-Sulmona 2-1

Paterno-Capistrello 1-0

Pineto-Martinsicuro 2-1

Renato Curi Angolana-Francavilla 2-1

Torrese-Acqua&Sapone 2-0

Vasto Marina-San Salvo 0-0

La classifica

Paterno 31

Pineto 30

Francavilla 30

San Salvo 29

Avezzano 28

Torrese 25

Martinsicuro 24

Capistrello 22

Renato Curi Angolana 22

Vastese 20

Miglianico 19

Montorio 19

Cupello 16

Alba Adriatica 15

Vasto Marina 15

Acqua&Sapone 14

Borrello 12

Sulmona 2

Il prossimo turno, domenica 7 dicembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Borrello

Capistrello-Torrese

Francavilla-Alba Adriatica

Martinsicuro-Montorio

Miglianico-Avezzano

Paterno-Vasto Marina

San Salvo-Renato Curi Angolana

Sulmona-Cupello

Vastese-Pineto