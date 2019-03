Prima Categoria, girone B. Rallentano le due battistrada Casalbordino e Fresa che perdono entrambe in trasferta rispettivamente contro Real San Giacomo e Sporting San Salvo. Il 2-0 degli scernesi allenati da Salvatore Praino porta le firme di Sabatini su calcio di rigore e del sempreverde Fruguglietti. Casalesi alla seconda sconfitta stagionale.

I biancazzurri di mister Marcello invece superano 2-1 la compagine seconda in classifica che era passata in vantaggio con il bomber Vasiu, 17° gol per lui, grazie alle reti di Cordisco e Di Laudo. Buona prova dei ragazzi del presidente Nicola Cilli che tengono a distanza la zona play-out.

Il Monteodorisio di Ascatigno cede 2-0 sul campo del Palombaro che aggancia il Fresa al secondo posto. Pareggio 1-1 tra Real Montazzoli e Roccaspinalveti, per gli ospiti gol di Marco Ramundo, al secondo centro consecutivo. La Marcianese si aggiudica il derby contro la Spal Lanciano 2-1 con gol di Ruffilli e Rullo e scavalca i rivali odierni in classifica. Lo Scerni di Silvino Ottaviano perde 2-1 a Guastameroli, il gol degli ospiti è di Giacomucci.

Nonostante la grande determinazione l'Incoronata non riesce ad andare oltre il pareggio in casa contro il Trigno Celenza. Vastesi in gol su rigore a metà primo tempo con Smiles, alla quinta marcatura stagionale, pareggia Barisano ad un quarto d'ora dalla fine, la squadra di Mucci, che ha giocato in dieci nell'ultima mezz'ora per l'espulsione del portiere Farina, colpisce anche una traversa con Mastrangioli. La Casolana rifila un perentorio 5-1 al Paglieta condannandolo all'ultimo posto in classifica.

I risultati della 11° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casolana-Paglieta 5-1

Guastameroli-Scerni 2-1

Incoronata-Trigno Celenza 1-1

Marcianese-Spal Lanciano 2-1

Palombaro-Monteodorisio 2-0

Real Montazzoli-Roccaspinalveti 1-1

Real San Giacomo-Casalbordino 2-0

Sporting San Salvo-Fresa 2-1

La classifica

Casalbordino 25

Fresa 22

Palombaro 22

Real Montazzoli 19

Marcianese 18

Spal Lanciano 17

Guastameroli 17

Trigno Celenza 15

Monteodorisio 15

Sporting San Salvo 14

Scerni 13

Roccaspinalveti 12

Real San Giacomo 11

Casolana 9

Incoronata 9

Paglieta 7

Il prossimo turno, domenica 7 dicembre, ore 14.30

Casalbordino-Marcianese

Casolana-Incoronata

Fresa-Real San Giacomo

Monteodorisio-Trigno Celenza

Paglieta-Sporting San Salvo

Roccaspinalveti-Guastameroli

Scerni-Palombaro

Spal Lanciano-Real Montazzoli



Seconda Categoria, girone G. La capolista Gs Montalfano fa 11 vittorie su 11. In casa i gialloverdi di mister Liberatore superano 4-1 il Piazzano con doppietta di Madonna e una rete a testa per Ferrazzo e Travaglini. L’allenatore-giocatore Michele Baldini, ex Vastese, in gol per gli ospiti. Festival del gol a Carunchio dove il Gissi si impone 7-4 sui padroni di casa. Segnano per gli ospiti 4 reti Fitti, 2 Domenico Lapenna e gol di Nicola. Resta invariato a 9 punti il distacco con la prima in classifica.

Terzo è il San Buono che vince 2-3 sul difficile campo dell'Odorisiana. La squadra di mister Ianniello si porta avanti con Perrucci e Argentieri ma viene raggiunta da Colonna e Zerra, poi gli ospiti riescono a riportarsi in avanti e a vincere quando un assist perfetto di D'Adamio serve Perrucci che insacca al volo la rete del successo e la doppietta personale. I padroni di casa invece con questa sconfitta escono dalla zona play-off.

Importante vittoria esterna del New Archi Perano per 1-0 a Castelfrentano che permette agli ospiti di salire al quarto posto scavalcando il Real Montalfano che non va oltre l'1-1 contro il Villa Scorciosa, a segno ancora Horatau. Pareggio a reti inviolate tra Mario Tano e Mario Turdò. Poker del Real Porta Palazzo che torna alla vittoria, ai danni del Fossacesia 90. Le reti dei gialloneri portano le firme dell'allenatore-giocatore Budano, Cardillo, Luongo e Cinquina.

I risultati della 11° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Carunchio-Gissi 4-7

Castelfrentano-New Archi Perano 0-1

Mario Tano-Mario Turdò 0-0

Gs Montalfano-Piazzano 4-1

Odorisiana-San Buono 2-3

Real Porta Palazzo-Fossacesia 90 4-2

Villa Scorciosa-Real Montalfano 1-1

La classifica

Gs Montalfano 33

Gissi 24

San Buono 23

New Archi Perano 17

Real Montalfano 16

Mario Tano 16

Odorisiana 15

Fossacesia 90 15

Real Porta Palazzo 13

Piazzano 11

Mario Turdò 10

Villa Scorciosa 9

Castelfrentano 8

Carunchio 3



Il prossimo turno, domenica 7 dicembre, ore 14.30

Gissi-Montalfano

Mario Turdò-Odorisiana

New Archi-Perano-Carunchio

Piazzano-Fossacesia 90

Real Montalfano-Mario Tano

San Buono-Castelfrentano

Villa Scorciosa-Real Porta Palazzo



Terza Categoria Vasto. Prima storica vittoria per il Real Liscia di mister Angelo Suero. La neonata società batte 2-1 il Real Cupello passato in vantaggio dopo un rigore parato dal portiere di casa Giampietro sullo 0-0, i locali non si demoralizzano e nella ripresa con carattere ribaltano il risultato con la doppietta di Marchione. Il torneo ha una nuova capolista, il Real Carpineto Sinello che vince lo scontro diretto in casa contro il Lentella, alla viglia al comando e che scivola al terzo posto, per 2-1. Segnano mister Zocaro e Caruso per i locali, mentre il gol ospite è di Maurizio Tumini.

Al secondo posto c'è la Sangiovannese che supera 4-1 il Guilmi, con doppietta di Lattanzio, rete di Rossi e Felice, mentre la rete ospite è di Giacomo Perrucci. Successo interno per 1-0 del Vasto Calcio sulla Virtus Tufillo con rete di Mancini mentre Casalanguida e Pollutri pareggiano 1-1, la rete ospite è di Michele Di Marco per i locali del capitano Simone Cieri. Vittoria della Dinamo Roccaspinalveti 2-1 sui Lupi Marini con le firme di Simone Bruno e Manuel Piccirilli, di Davide Pasquini la rete del momentaneo pareggio. La società del presidente Mattia Suriano e del mister Daniele Grimaldi, ad un punto dalla zona play-off, è tra le rivelazioni del torneo. Ha riposato lo Sporting Vasto.

I risultati della 8° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Dinamo Roccaspinalveti-Lupi Marini 2-1

Pollutri-Casalanguida 1-1

Real Carpineto Sinello-Lentella 2-1

Real Liscia-Real Cupello 2-1

Sangiovannese-Guilmi 4-1

Vasto Calcio-Virtus Tufillo 1-0

Riposa: Sporting Vasto

La classifica

Real Carpineto Sinello 18

Sangiovannese 17

Lentella 16

Virtus Tufillo 13

Casalanguida 13

Dinamo Roccaspinalveti 12

Vasto Calcio 10

Pollutri 8

Guilmi 7

Real Cupello 6

Lupi Marini 5

Sporting Vasto 4

Real Liscia 4

Il prossimo turno, domenica 7 dicembre, ore 14.30

Casalanguida-Vasto Calcio

Guilmi-Real Liscia

Lentella-Sporting Vasto

Lupi Marini-Pollutri

Real Cupello-Dinamo Roccaspinalveti

Virtus Tufillo-Real Carpineto Sinello

Riposa: Sangiovannese