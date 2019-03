Seconda vittoria consecutiva della Vastese che a Guardiagrele contro il Borrello vince 5-1 e ottiene il quinto risultato utile consecutivo. Sblocca la gara Stango, il raddoppio è di D'Ambrosio su calcio di punizione da 25 metri, un minuto dopo accorcia Letta per i padroni di casa. La terza rete porta la firma di Soria, al gol numero 6 in campionato.

Nella ripresa Borrello in dieci uomini per l'espulsione di Di Giuseppe per un fallo su Dema. I biancorossi segnano ancora con Verna e nel finale di nuovo con Stango.

La squadra di Precali conquista altri 3 punti importanti, sale a 20 e si riavvicina alle zone importanti della classifica, i play-off sono a 8 punti. In attesa dell'apertura ufficiale del mercato, prevista per domani, e dei nuovi arrivi per provare a fare tutto un altro campionato.

I risultati di questa domenica, con la sconfitta dell'Avezzano e una nuova capolista in vetta, il Paterno, dicono che tutto è ancora possibile. Nel frattempo da sul sito ufficiale dell'Avezzano arrivano le dimissioni del presidente Paris, la società, che oggi la subito la quinta sconfitta stagionale, è in vendita.

Domenica prossima all'Aragona arriva il Pineto secondo che oggi ha battuto in casa il Martinsicuro ribaltando il risultato. Un primo e impegnativo banco di prova per valutare le rinnovate ambizioni della squadra biancorossa.

Tabellino

Borrello-Vastese 1-5 (1-3)

Reti: 21' Stango (Vastese), 35' D’Ambrosio (Vastese), 36' Letta (Borrello), 42' Soria (Vastese), 85' Verna (Vastese), 91' Stango (Vastese)

Borrello: Marconato, Rota, Di Federico, Spoltore, Di Giuseppe, Sassarini, Ligocki, Cardone, (16′ Musto, 70' Zappacosta), Letta, Di Properzio, Valentini (57' Traorè). A disposizione Massa. Allenatore Donato Anzivino

Vastese: Leo, Balzano, Mascolo, Spagnuolo (87' Doan), Verna, Corbo, Castello (65' Bonuso), D’Ambrosio, Dema (71' Napolitano), Soria, Stango. A disposizione Antenucci, D’Adamo, Alberico, Marchioli. Allenatore Gianpietro Precali

Arbitro: Fabio De Crecchio (Pescara), assistenti: Giovanni Morgante (Avezzano), Andrea Marziani (Teramo)

Ammoniti: Balzano (Vastese)

Espulso: 59' Di Giuseppe (Borrello)

Successo interno per il Cupello che conquista la quarta vittoria in campionato contro il Miglianico con le reti di Benedetti, Luciano e Martelli. I rossoblu di mister Di Francesco escono dalla zona play-out e ne prossimo turno andranno a Sulmona per fare altri punti salvezza contro il fanalino di cosa Sulmona, oggi sconfitto a Montorio 2-1.

I risultati della 15° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Alba Adriatica-Avezzano 2-1

Borrello-Vastese 1-5

Cupello-Miglianico 3-0

Montorio-Sulmona 2-1

Paterno-Capistrello 1-0

Pineto-Martinsicuro 2-1

Renato Curi Angolana-Francavilla 2-1

Torrese-Acqua&Sapone 2-0

Vasto Marina-San Salvo 0-0

La classifica

Paterno 31

Pineto 30

Francavilla 30

San Salvo 29

Avezzano 28

Torrese 25

Martinsicuro 24

Capistrello 22

Renato Curi Angolana 22

Vastese 20

Miglianico 19

Montorio 19

Cupello 16

Alba Adriatica 15

Vasto Marina 15

Acqua&Sapone 14

Borrello 12

Sulmona 2

Il prossimo turno, domenica 7 dicembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Borrello

Capistrello-Torrese

Francavilla-Alba Adriatica

Martinsicuro-Montorio

Miglianico-Avezzano

Paterno-Vasto Marina

San Salvo-Renato Curi Angolana

Sulmona-Cupello

Vastese-Pineto