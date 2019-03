Giornata speciale a San Buono per il 10° compleanno del gruppo comunale di Protezione Civile. Il sindaco Nicola Filippone, i cittadini, i gruppi provenienti dal territorio, hanno reso omaggio ai volontari coordinati da Antonio Cupaiolo per l'impegno quotidiano a favore della collettività. Presenti anche una rappresentanza dei Vigili del fuoco guidata dal responsabile del distaccamento di Vasto, Giovanni Di Nardo, ed il presidente del coordinamento territorioale di P.C., Nicola Di Sciascio. I volontari sono stati impegnati in numerose simulazioni di soccorso, riproponendo quelli che sono gli scenari di intervento. Particolarmente suggestiva la discesa dal campanile da parte degli speleologi de I Lupi del Gesso, associazione di amatori di Gissi. Sulle note dell'inno di Mameli eseguito dalla banda di Gissi hanno anche srotolato un lungo tricolore fissato sulla torre campanaria.

È stata grande l'emozione quando due speleologi e Alberto, volontario di San Buono, sono saliti sul campanile con le funi e hanno srotolato un drappo con la foto di Luciano Marcianelli, uno dei fondatori del gruppo comunale di San Buono, prematuramente scomparso qualche mese fa. Applausi e lacrime mentre le note del silenzio davano solennità al momento.

Nel video le immagini delle simulazioni e le interviste al sindaco Nicola Filippone e al responsabile del gruppo Antonio Cupaiolo.