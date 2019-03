Nell'ultima giornata del girone di andata arriva la prima sconfitta stagionale per la BCC San Gabriele nel campionato di serie C sul campo della Pallavolo Teatina. La delusione delle ragazze vastesi per il risultato è mitigata dall'essersi arrese solo al tie break, conquistando quindi un punto in classifica (e facendone prendere solo 2 alle teatine) che permette alla squadra di Ettore Marcovecchio di essere ancora in testa al giro di boa della regular season. Una maratona sportiva, quella andata in scena Chieti, con due ore e mezza di gioco che ha visto prevalere la squadra di casa per 3-2 (24-26/27-25/25-15/21-25/15-12).

Si è giocato sin da subito punto a punto, con i primi due parziali chiusi ai vantaggi. Le vastesi riescono a conquistare il primo set e sembrano poter agevolmente andare a conquistare anche il secondo, dopo essersi portate sul 23-18, con un break favorevole di 5-0. A un passo dall'assestare il colpo di grazia alle padrone di casa, Mariani e compagne subiscono la rimonta che alla fine premia la tenacia della Pallavolo Teatina. Da un possibile 2-0 si va quindi sull'1-1, e poi addirittura sul 2-1, con un terzo set perso malamente dalla formazione vastese.

Coach Marcovecchio riesce a rimettere le cose in ordine e nel quarto set sono le vastesi a giocare meglio e riuscire a trovare il pareggio per 2-2, obiettivo minimo per poter tornare a casa con almeno un punticino guadagnato in classifica. Nel tie break, con le due squadre ormai allo stremo, è la Pallavolo Teatina a trovare il guizzo vincente per chiudere sul 15-12. "Anche se alla fine è arrivata una sconfitta si può essere soddisfatti della prestazione di oggi - commenta Marcovecchio -. Abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con tutte le formazioni avversarie. Una nota di merito va a Claudia Scampoli, senza dubbio migliore in campo della partita". Proprio la Pallavolo Teatina era accreditata all'inizio di stagione come la favorita principale per la vittoria del campionato. Ad oggi, invece, sono state Mariani e compagne ad essere più brave di tutte. Domenica prossima partirà il girone di ritorno con l'insidiosa trasferta a Lanciano.