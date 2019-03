Ha riscosso grande interesse, tra gli insegnanti e i dirigenti scolastici intervenuti, il primo incontro di formazione della rete BES “Insieme per l’inclusione: progetto di vita” organizzato dalla scuola capofila Istituto Comprensivo “G. Rossetti” di Vasto tenutosi presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “F. Palizzi” di Vasto.

I qualificati formatori Prof. Giuseppe Cristofaro, docente di Psicopedagogia, e la Prof.ssa Barbara Prosperi docente di Pedagogia Speciale dell’Università dell’Aquila hanno, con un’ampia trattazione, affrontato il problema dell’inclusione scolastica in particolare analizzando e studiando la problematica relativa agli alunni Bes (Bisogni Educativi Speciali). Molti sono stati gli approfondimenti per l’analisi dei casi che nel quotidiano fare scuola si presentano all’attenzione dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Gli interventi, inoltre, hanno permesso di soffermare l’attenzione sull’importanza di una concreta progettualità per l’accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e delle “buone prassi” poste in essere quali offerte di qualità dell’Offerta Formativa delle Scuole per la popolazione scolastica.

A conclusione dei lavori il Dirigente Scolastico Maria Pia Di Carlo, ringraziando i relatori e tutti gli intervenuti, ha fissato l’appuntamento per il prossimo incontro di formazione previsto per il 15 dicembre 2014 presso l’auditorium dell’I.T.C “Palizzi” di Vasto.





Domenica Di Pasquale