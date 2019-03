Domenica alle 14.30 torna in campo l'Eccellenza per la 15esima giornata di campionato. Turno particolare perchè è l'ultimo prima della riapertura del mercato che come al solito cambierà la certe in tavola, con squadre che si rinforzeranno e altre che invece smantelleranno i rispettivi organici.

All'Aragona si affrontano il Vasto Marina di mister Pazienza a caccia di punti salvezza e il San Salvo di Gallicchio, secondo a -2 dalla vetta, che vuole rimanere nelle posizioni di alta classifica. I biancazzurri dovranno ancora fare a meno del vice capocannoniere Marinelli che sconterà la seconda giornata di squalifica e degli infortunati Di Pietro e Quaranta. Tra i padroni di casa dovrebbe trovare spazio il giovane 96' Domenico Monachetti, uno dei vari talenti locali presenti nel club. Nei sansalvesi due gli ex: Battista e Triglione, tra i vastesi Pazienza che da giocatore ha indossato la maglia biancazzurra e il capitano Giuliano.

La società vastese comunica che gli ospiti potranno accedere allo stadio dall'ingresso loro riservato in via Tobruk mentre i locali potranno entrare da via San Michele.

In questa pagina sarà possibile seguire la cronaca in diretta di Vasto Marina-San Salvo mentre nel box segui lo sport saranno disponibili i risultati in tempo reale del campionato di Eccellenza.

La Vastese, che domenica è tornata alla vittoria in casa, vuole fare altrettanto in trasferta a Guardiagrele contro il Borrello contro gli ex Anzivino, Marconato e Cardone che non staranno certo a guardare considerato che sono penultimi e devono fare a meno dello squalificato Scarano. Precali non potrà contare su Irmici fermato dal giudice sportivo.

Il Cupello di mister Di Francesco riceve il Miglianico senza gli squalificati Petito e Torsellini. I rossoblu, che contro il Francavilla avrebbero meritato almeno un pareggio, sono concentrati sul match che in caso di vittoria potrebbe farli uscire dalla zona play-out.

Convocazioni per la Rappresentativa juniores abruzzese. In occasione della formazione della Rappresentativa che parteciperà al 54° Torneo delle Regioni che quest'anno si terrà in Lombardia dal 31 maggio al 6 giugno 2015, il selezionatore tecnico, Gabriele Aielli ha convocato 41 giocatori per una seduta di allenamento che si terrà mercoledì 3 dicembre alle 14.30 presso il Campo Comunale di Silvi (Te). Tra loro ci sono i portieri Giuseppe Capitoli ('97) e Giuseppe Ottaviano ('96) del Cupello, il difensore-centrocampista Francesco D'Aulerio ('96) del San Salvo, Mattia Balzano ('96), difensore-attaccante della Vastese, il portiere Alessio Canosa ('97) e l'attaccante Domenico Monachetti ('96) del Vasto Marina.

Le altre squadre del Vastese. In Prima Categoria la capolista Casalbordino sarà impegnata sul campo del Real San Giacomo che ha bisogno di punti salvezza, il Fresa secondo andrà a sfidare in trasferta lo Sporting San Salvo. Impegno ostico per il Monteodorisio a Palombaro, contro la terza forza del campionato i biancoverdi vogliono allungare la striscia positiva. Trasferta insidiosa anche per il Roccaspinalveti che farà visita al Real Montazzoli quarto mentre l'Incoronata vuole rilanciarsi contro il Trigno Celenza, lo Scerni va a Guastameroli.

In Seconda Categoria anticipano al sabato Gs Montalfano-Piazzano e Carunchio-Gissi. Domenica l'Odorisiana ospiterà il San Buono, nello scontro che mette di fronte quarta e terza. Il Real Montalfano entrato in zona play-off andrà a Villa Scorciosa per confermarsi stabilmente nei piani alti, il Mario Turdò affronta il Mario Tano ad Atessa, il Real Porta Palazzo attende il Fossacesia 90 per tornare alla vittoria.

In Terza Categoria la capolista Lentella affronta in trasferta il Real Carpineto Sinello secondo nel big match di giornata. La Sangiovannese terza attende il Guilmi, la Virtus Tufillo sfida il Vasto Calcio fuori casa, il Casalanguida andrà a Pollutri, la Dinamo Roccaspinalveti attende i Lupi Marini di Torino di Sangro, il Real Liscia ultimo riceve sabato il Real Cupello. Riposa lo Sporting Vasto.

Il programma della 15° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 30 novembre, ore 14.30

Alba Adriatica-Avezzano

Borrello-Vastese

Cupello-Miglianico

Montorio-Sulmona

Paterno-Capistrello

Pineto-Martinsicuro

Renato Curi Angolana-Francavilla

Torrese-Acqua&Sapone

Vasto Marina-San Salvo

La classifica

Francavilla 30

Paterno 28

Avezzano 28

San Salvo 28

Pineto 27

Martinsicuro 24

Capistrello 22

Torrese 21

Renato Curi Angolana 19

Vastese 17

Miglianico 16

Montorio 16

Borrello 15

Acqua&Sapone 14

Vasto Marina 14

Cupello 13

Alba Adriatica 12

Sulmona 2

Il prossimo turno, domenica 7 dicembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Borrello

Capistrello-Torrese

Francavilla-Alba Adriatica

Martinsicuro-Montorio

Miglianico-Avezzano

Paterno-Vasto Marina

San Salvo-Renato Curi Angolana

Sulmona-Cupello

Vastese-Pineto