Si svolgerà sabato 29 novembre la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, raccolta per i bisognosi promossa a livello nazionale dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il Patrocinio di Expo Milano 2015, in collaborazione con Esercito Italiano, Associazione Nazionale Alpini, Società San Vincenzo De Paoli, Compagnia delle Opere Sociali e i Distretti italiani del Rotary International. Per il 18° anno il Banco Alimentare raccoglierà alimenti da distribuire ai bisognosi durante il corso dell'anno. In Abruzzo, secondo i dati diffusi ieri durante una conferenza stampa, sono 38mila le persone che soffrono la fame e che possono beneficiare del supporto di una rete di 199 enti convenzionati con il Banco Alimentare.

Nella nostra regionela Colletta si svolgerà in circa duecentottanta punti vendita, tra supermercati, centri commerciali, iper, piccoli negozi, dove circa 4 mila volontari con la pettorina gialla inviteranno chi si recherà a fare la spesa ad acquistare e donare prodotti come olio, alimenti per l'infanzia, sughi e pelati, riso, pasta, scatolame (tonno e carne), legumi. Oltre ai volontari del Banco, l'iniziativa coinvolge associazioni, parrocchie, movimenti, imprese, cittadini e persone di buona volontà, tutti impegnati alla riuscita di un grande gesto di carità popolare. E, come da qualche anno a questa parte, tra i volontari ci saranno anche alcuni detenuti del carcere di Chieti. Nell'edizione 2013 in una sola giornata sono state donate ben 204 tonnellate di alimenti.

"C'è un'emergenza alimentare che dall'inizio dell'anno sta interessando l'intera rete del Banco, causata dai cambiamenti europei di aiuto agli indigenti. Già nel corso del 2014, il cibo recuperato e donato ai poveri è stato minore, al punto che lo scorso mese di giugno si è resa necessaria una Colletta straordinaria. Per questo, tutti sabato prossimo possiamo fare molto, condividendo il cibo con chi non ne ha, e prendendo coscienza di un'emergenza che sta colpendo i più deboli del nostro paese e della nostra regione".

I punti vendita dove si potranno donare gli alimenti

Vasto (clicca qui)

San Salvo (clicca qui)

Cerca i punti vendita negli altri Comuni (clicca qui)