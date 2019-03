La Asl Lanciano Vasto Chieti ha interrotto l'utilizzo dei due lotti di vaccino antinfluenzale "Fluad" della ditta Novartis sospesi in via cautelativa dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). I due lotti erano stati distribuiti ai Medici di medicina generale e ai Centri vaccinali della Asl Lanciano Vasto Chieti, che ne hanno immediatamente sospeso l’utilizzo in attesa di chiarimenti. Pertanto tutti gli ambulatori delle rete vaccinale della Asl non somministrano e non distribuiscono vaccini facenti parte dei lotti 142701 e 143301.

La decisione dell'Aifa è motivata dal decesso di tre anziani in Sicilia e Molise nelle 48 ore successive alla somministrazione del vaccino. L’eventuale correlazione fra i decessi e la vaccinazione, tuttavia, è ancora da verificare.

Le persone vaccinate da oltre 48 ore non corrono alcun rischio, mentre è bene attivare un minimo di sorveglianza cautelativa sulle persone vaccinate nelle giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 2014.

I centri di distribuzione e di somministrazione del vaccino antinfluenzale della Asl proseguiranno regolarmente la campagna di vaccinazione utilizzando un altro lotto del “Fluad” e altre tipologie di vaccino che non hanno evidenziato alcun problema o rischio per la salute. E’ importante sottolineare che la vaccinazione rimane l’arma migliore contro l’influenza stagionale, le cui complicanze causano circa 8.000 morti l’anno solo in Italia.