Sono iniziati e procedono spediti i lavori di realizzazione di un orfanotrofio a Hyderabad, in India, dedicato alla memoria di Michele Mastrippolito, operaio sansalvese morto nel 2012 per un incidente nel reparto TO1 della Pilkington. A portare avanti la missione è la Onlus “Amici di Michele Mastrippolito” che attraverso una serie di iniziative sta raccogliendo i fondi per finanziare la meritoria impresa.

Dopo l’annuncio da parte del sodalizio nell’aprile 2014, il 1° novembre scorso, effettuato l’acquisto del terreno ove costruire la struttura per bambini, c’è stata la posa della prima pietra nella città indiana. Il punto di raccordo tra la famiglia di Michele Mastrippolito e l’India, è il missionario indiano fratel Matteo Kavumkal, della Congregazione Monfortana di San Gabriele. La finalità della Congregazione religiosa, fondata da San Luigi Maria Grignion de Montfort, è proprio quella di educare i bambini poveri, abbandonati e disadattati.