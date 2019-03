Il Comitato del Presepio Vivente di Vasto in questi giorni è al lavoro per la messa a punto delle scene e per completare l’elenco dei figuranti. Pertanto chi vuole partecipare al presepio come figurante fa ancora in tempo, ma deve contattare con urgenza la segreteria ai numeri 340 1432072, o 328 9169155.

Tre appuntamenti, anche quest'anno, per il Presepio Vivente di Vasto che, come di consueto, si svolgerà nei giorni del 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, dalle 17.30 alle 20.30.

Il Presepio Vivente 2014 (articolo e foto)

L’itinerario della rappresentazione, che tocca la 16ª edizione, è quello classico: ingresso nei giardini di Palazzo d’Avalos, percorso fra i caratteristici vicoli con le scene degli antichi mestieri, grotta in un caratteristico locale sulla Loggia Amblingh e uscita da Piazza del Tomolo.

La manifestazione è organizzata dal Comitato di volontariato Presepio Vivente Vasto, con il patrocinio di Comune, Provincia e Regione.

Quest’anno hanno ufficialmente aderito alla manifestazione anche l’Università delle Tre Età di Vasto, il Recinto di Michea, l’ANMI Associazione Nazionale Marinai d’Italia, il Circolo Ippico Jack O’Neill, Informatica Barone Michele, oltre alle parrocchie di S. Maria Maggiore, S. Giuseppe, S. Lorenzo, S. Maria del Sabato Santo; all’Istituto S. Gabriele, alle associazioni Pagliarelli, S. Lorenzo, alla Confraternita della Sacra Spina ed alla Protezione Civile Vasto Gruppo Comunale.

Il Comitato