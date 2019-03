I carabinieri danno la caccia al quinto componente della banda che ha assaltato i distributore Erg di via Grasceta, a San Salvo, dove hanno divelto la colonnina contenente il denaro. Gli altri quattro sono stati arrestati al termine di un lungo inseguimento sull'autostrada A14, nei pressi del casello Val Vibrata. In quello stesso distributore in passato era stato eseguito un furto: la stessa colonnina era stata scassinata per prelevare i soldi.