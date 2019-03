Appuntamento con il teatro sabato 29 novembre, presso l'Auditorium San Paolo Apostolo a Vasto. Alle ore 20.30, il "Gruppo Amatori Teatro San Paolo" presenta "Nella buona e nella cattiva sorte", una commedia brillante in tre atti di Nicola Civitarese. La compagnia teatrale nata all'interno della parrocchia è giunta al 13° anno di attività. L’amore per il teatro, la fiducia umile nelle proprie capacità, il desiderio di stare insieme in parrocchia come in famiglia, costituiscono i punti di forza di questo gruppo che si diverte e fa divertire portando in scena commedie brillanti in dialetto abruzzese.

Personaggi e interpreti

Pasquale Colella - padrone di casa - Fabio Cristina

Teresina - moglie di Pasquale - Ivana Corvino

Felice Pomponio - amico di Pasquale - Michele Cattafesta

Concettina - moglie di Felice - Antonella Marinelli

don Mimì La Quaglia - avvocato - Nicolino Smargiassi

Giuseppina Meloni - innamorata di Pasquale - Maria Saraceni

Antonio Spenza - negoziante di baccalà, marito di Giuseppina - Francesco Celenza

Saverio - montanaro - Mauro Cane

Rosina - moglie di Saverio - Lina Spoletini

Lisa Clarinette - cantante - Lucia Verratti

Don Nicolino - direttore d'albergo - Vincenzo Bonvenga

Costantino - cameriere - Armando Finamore

Delegato - Nicola Cicchini.

Regia – Cecilia Celio