Questa sera The Traveller, ovvero Massimiliano Forleo, cantautore italiano, sarà in concerto al Vico degli Artisti di Vasto. Nel live, con inizio alle 22 ed ingresso gratuito, sarà presentato, tra l’altro, “The Marriage”, suo nuovo lavoro discografico uscito lo scorso 15 novembre. “The marriage” è la seconda parte della trilogia musicale Uncensored Kingdom, opera ambiziosa, tratta dalla tetralogia minore di Shakespeare, dove ultima delle 4 opere teatrali è il Riccardo III, sviluppata in 3 EP da 5 brani ciascuno per essere poi nella sua completezza un musical di 15 brani. Il secondo EP, The marriage narra la storia di Enrico VI dall'inizio del secondo atto in poi.

PART. II (THE MARRIAGE)

E' la seconda parte del musical. Composta da 5 brani sempre in forma di EP, parte dall'inizio del secondo atto dell'opera (matrimonio di Enrico VI). Come nella premessa, il dramma di Shakespeare è il punto di partenza poi per la rivisitazione dei testi e dei momenti salienti da parte di THE TRAVELLER. I brani sono in prima persona perché cantati dal personaggio stesso.



SONG 1. HENRY THE SIXTH

E' l'inizio del secondo atto.

Enrico VI si presenta con le sue paure e le sue speranze, canta dei suoi sogni e del fatto che è lì per proteggere il suo regno.

SONG 2. LADY GREY

Enrico VI canta dell'amore che prova per Lady Grey, un amore adultero che lo porterà consapevolmente a rovinare tutto, ma per lui è impossibile prescinderne e decide di lasciarsi cadere in questo tradimento.

SONG 3. HOW

Enrico VI ammette di aver sbagliato tutto, deve pagare per i suoi errori, ed è pronto a farlo aggressivamente.

SONG 4. TIME

Come per il brano prima, consapevole dei suoi errori e le sue bugie, Enrico deve pagare, ma stavolta è più remissivo e i toni nel brano sono più soft dove nel ritornello sa che morirà in errore.

SONG 5. PLEASE

Brano Acustico dove Enrico, oramai morto, chiede perdono cantando ai posteri quello che ha imparato dai suoi errori.

The Traveller, ovvero Massimiliano Forleo, scrive canzoni che prendono spunto dal rock, dal folk di matrice sempre e comunque estera ed un sound d'oltremanica. Dopo i primi due album (“Life” e “The Traveller”) diventati un must per gli amanti del rock folk di matrice anglosassone, pubblica ora la seconda parte della trilogia musicale “Uncensored Kingdom”. The Traveller vanta aperture illustri tra le quali quelle a Richie Kotzen, Eric Martin (Mr. Big), Stef Burns, Gianluca Grignani e Buena Vista Social Club. Ha collaborato in ambito hip-hop scrivendo e cantando il brano "Sorrisi e tradimento" per Dj Jad (ex Articolo 31). Di rilievo anche l'ultima collaborazione in ambito internazionale: ha scritto testo e melodia e cantato il brano "Make me shine" del nuovo disco in uscita "Burning rules" di Juan van Emmerloot, batterista olandese per Stef Burns (Vasco) e Snowy White (Roger Waters), protagonisti anch'essi nel disco insieme appunto a Massimiliano Forleo e Roberto Tiranti (ex Labyrinth) e molti altri artisti internazionali.