Prosegue spedita la marcia delle ragazze della BCC San Gabriele Volley impegnate nel campionato di 1ª divisione. Le giovanissime pallavoliste, guidate in panchina da Maria Luisa Checchia, si sono imposte anche nello scontro diretto contro il Sambuceto, consolidando il primato in classifica. A dare maggiore forza ai risultati ottenuti dalle ragazze in campo c'è la loro giovane età. Infatti, se in serie C la San Gabriele schiera una formazione in cui la maggior parte delle giocatrici sono under 18, fino ad arrivare alla classe 2000 Claudia Scampoli, nel campionato di 1ª divisione l'età scende ancora. È ormai tradizione consolidata della società vastese allestire una formazione per partecipare alla 1ª divisione con le ragazze di tutte le formazioni giovanili, under 18-16-14, dando così alle ragazze la possibilità di confrontarsi con avversarie più esperte.

"Il lavoro svolto dalla San Gabriele sul territorio è imponente e qualificato - spiega una nota della società-, infatti tramite i progetti presentati nelle scuole del Vastese e certificati dalla Federazione Italiana Pallavolo il sodalizio ha potuto mettere il campo le proprie competenze con allenatori federali, gli stessi che poi operano nei centri d’avviamento allo sport del Centro sportivo San Gabriele di Vasto dove l’officina del volley vastese continua a sfornare piccoli atleti che proseguiranno nell’opera delle sorelle maggiori andando a conquistarsi un pezzettino di storia della pallavolo vastese".