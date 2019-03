Anche le calciatrici dell'Audax Palmoli domenica scenderanno in campo con un fiocco rosso al braccio aderendo alla campagna lanciata da Lega Nazionale Dilettanti insieme all'associazione D.i.Re, che da oltre vent'anni con i suoi centri offre assistenza alle donne vittima di violenza. La campagna #cisonoancheio: un calcio alla violenza di genere, vedrà tutte le giocatrici dei campionati di serie A e B scendere in campo nel prossimo fine settimana con il fiocco rosso al braccio, mentre i capitani di tutte le squadre indosseranno una speciale fascia con i loghi della campagna.

"Il calcio femminile è depositario dei grandi valori - ha dichiarato Felice Belloli, presidente della Lega Nazionale Dilettanti - il fair play e la sensibilità verso ciò che accade fuori dal campo sono nel dna di questo movimento. Anche per questo era impossibile non coinvolgere le nostre atlete in un’iniziativa mirata anche al mutamento culturale dell’Italia rispetto al fenomeno della violenza alle donne".

"La violenza contro le donne è emersa grazie al lavoro dei centri antiviolenza che negli anni hanno realizzato interventi, progetti e politiche che hanno portato ad una maggiore coscienza del problema nella società italiana dando inizio al cambiamento - ha affermato Titti Carrano, presidente di D.i.Re - oggi c’è una nuova sensibilità nei confronti del problema ed è importante che il mondo dello sport e in questo caso quello del calcio femminile si faccia promotore di azioni di sensibilizzazione".

In questa giornata particolare capitan Montelli e compagne cercheranno di tornare a fare punti in classifica, dopo le due sconfitte rimediate nelle ultime due giornate. Al Cieri di Palmoli arriverà la Ludos, squadra Palermitana, che nell'ultima giornata ha battuto il Nebrodi per 4-2. Mister Di Santo sta lavorando molto sull'aspetto caratteriale, le Panthers fino ad oggi hanno mostrato qualche pecca nella cattiveria agonistica necessaria per affrontare un campionato difficile come quello di serie B. La squadra del presidente Angelica Nero proverà ad andare a caccia della seconda vittoria casalinga in stagione.

La 9ª giornata

Audax Palmoli - Ludos

Centro Ester - Domina Neapolis

Catania - Acese

Nebrodi - Chieti

Lazio - Apulia Trani

Napoli - Roma

Salento Women Soccer - Real Marsico



La classifica: 22 Acese, Roma; 18 Napoli, Chieti; 16 Domina Neapolis; 15 Ludos; 13 Lazio; 11 Audax Palmoli; 10 Nebrodi; 7 Catania; 4 Real Marsico; 2 Centro Ester; 1 Salento Women Soccer, Apulia Trani.