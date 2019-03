Ore 11 - Si è tenuta stamani, presso il Tribunale di Vasto, l'udienza di convalida dell'arresto dei quattro ladri che hanno portato via la colonnina del denaro dal distributore Erg di via Grasceta, a San Salvo.

Come ricostruito dagli uomini dell’Arma i quattro rumeni, "verso le 3:00 circa, dopo essersi introdotti all’interno di un capannone di una ditta di materiali meccanici presente nella zona industriale del posto, si sono impossessati di un mezzo pesante utilizzato per il trasporto di materiale meccanico e di una Fiat Panda di proprietà dell’azienda che, al momento, era sprovvista di targhe perché ancora da immatricolare. Subito dopo hanno raggiunto l’area di servizio ERG ubicata poco distante e, utilizzando il mezzo pesante come ariete, hanno scardinato dall’asfalto la colonnina contenente il denaro del distributore automatico di carburanti e l’hanno caricata a bordo. Allontanatisi dal luogo e percorsi circa un chilometro e mezzo di strada, si sono fermati per svuotare la cassaforte e, una volta in possesso del denaro, hanno abbandonato i mezzi per raggiungere, a piedi, l’autostrada A14 poco distante. L’allarme scattato nell’area di servizio ERG ha però subito innescato l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto e della Stazione di San Salvo che, giunti sul posto, in pochi istanti, hanno ricostruito l’accaduto e si sono messi sulle tracce dei malviventi riuscendo ad individuarli nei presse dell’autostrada.

Alla vista dei Carabinieri i malviventi, in tutta fretta, hanno tagliato la recinzione metallica che impedisce l’accesso diretto sulla A14, hanno attraversato la corsia – direzione sud e, una volta scavalcato il guardrail ed entrati nella corsia – direzione nord, sono saliti a bordo di una lancia Lybra nera che li attendeva con un complice alla guida. Nel frattempo una pattuglia della sottosezione della Polizia Stradale di Pescara Nord, sopraggiunta sul posto per dare manforte alle ricerche dei malviventi ed impedire che potessero utilizzare l’autostrada come via di fuga, ha intercettato immediatamente la Lancia Lybra inseguendola fino all’altezza di Val Vibrata (TE), dove è riuscita a bloccarla, con la collaborazione degli agenti dell'autostradale di Ascoli Piceno. Durante la fuga in autostrada i rumeni hanno provato a disfarsi del bottino, costituito da circa 4mila euro, ma è stato subito recuperato da un’altra volante della polizia stradale sopraggiunta. Al momento del fermo uno dei cinque rumeni a bordo della Lancia Lybra è riuscito a fuggire".

Il danno provocato dal raid din stanotte ammonta attorno ai "25mila euro", spiega il titolare dell'area di servizio. Recuperata anche la colonnina, contenente "5-6mila euro".

Ore 9 - Sono stati individuati i ladri che stanotte hanno sradicato la colonnina contenente i soldi del distributore Total Erg di via Grasceta, a San Salvo.

Attorno alle 4 di stamani, la banda è entrata in azione a bordo di un camioncino. Con una catena trainata dall'automezzo hanno avvolto la colonnina, sradicandola.

Ma subito è scattato l'allarme. I carabinieri della Compagnia di Vasto si sono messi immediatamente a caccia dei ladri, cinque persone in tutto. Recuperato il camioncino, abbandonato dai fuggitivi in un'area di campagna e recuperato dalla polizia municipale di San Salvo. I ladri sono stati identificati e arrestati.