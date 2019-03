Tutto pronto per l’esibizione della Corale Warm Up in programma sabato 20 dicembre alle ore 19.00 presso il salone della Parrocchia di San Paolo.

Ne dà notizia una nota della stessa Corale che precisa che l’edizione di quest’anno, l’ottava in ordine di tempo e intitolata Così Celeste Natale nel Mondo, prevede un ricco carnet di pezzi che saranno egregiamente diretti dal maestro Sandro Bronzo.

Nello stesso comunicato viene precisato che l’incasso della serata ed il ricavato dall’Emporio della Solidarietà, che verrà allestito per l’occasione, sarà devoluto in beneficenza.