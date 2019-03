L'incidente di due sere fa, quando una donna è stata investita da un'auto, è solo l'ultima, eclatante conferma della pericolosità di via Donizetti, il tratto di statale 16 che attraversa il quartiere nord di Vasto Marina.

Gli abitanti tornano a lanciare l'allarme: "Dopo che l’amministrazione comunale - racconta un residente, V.D.P. - ha eseguito il lavoro di sostituzione delle lampade a mercurio con quelle a Led, via Donizetti è risultata più buia e, quindi, più pericolosa. Alle nostre lagnanze, ci è stato risposto che il Comune doveva risparmiare; ci sta bene, ma non sulla pelle dei poveri pedoni".

In via Donizetti "i punti luce, tra di loro, sono distanti il doppio di quanto dovrebbe essere in un impianto di illuminazione degno di quel nome. Gli abitanti del quartiere chiedono a quanti hanno a cuore la salute dei propri cittadini di voler risolvere, una volta per tutte, il problema", che non è l'unico: "Il secondo, ma non per importanza, riguarda la velocità elevata con cui vetture e camion sfrecciano su questa strada, con conseguenze immaginabili. Possibile che, con tutti gli accorgimenti attualmente in uso, non si trovi un sistema per far ridurre la velocità?".