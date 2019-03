Si chiude con una vittoria nel Trofeo Nazionale Città di Sulmona l'annata sportiva di Marco La Verghetta. Il tiratore vastese, tesserato per il TSN Pescara, ha conquistato il primo posto nella sua specialità, pistola 10 metri, con il punteggio di 371, battendo il suo compagno di squadra, Carmine Marco Di Luca, e l'aquilano Giuseppe Zampini. Nella gara di Sulmona si sono disputate le gare di tutte le specialità di tiro, anche per le categorie master, con atleti provenienti da diverse regioni italiane.

In gara anche altri due vastesi, Giulio Di Tullio, presidente dell'Air Shooting Club Vasto, tesserato per il TSN Lanciano, che ha ottenuto il 13° posto nella P10, e Antonio Scarpone, anche lui tesserato con Lanciano, 11° nella P10 master.

Per La Verghetta questa vittoria è la degna conclusione di 2014 ad alti livelli, con la conquista dell'ennesimo titolo regionale nella sua categoria, sia individuale che di squadra, e la promozione nella categoria A, la massima del tiro a segno, in cui gareggerà nella prossima stagione agonistica. Per lui anche la positiva esperienza come preparatore nella nazionale paralimpica di tiro a segno. "È un'esperienza significativa dare supporto ai ragazzi con delle difficoltà per potersi esprimere attraverso lo sport. Chiunque abbia una disabilità motoria può avvicinarsi al tiro a segno, sia alla pistola che alla carabina. Lo staff azzurro è sempre alla ricerca di atleti paralimpici da inserire in squadra, per questo stiamo cercando di promuovere la disciplina anche nel nostro territorio".