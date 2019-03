Si è conclusa tra gli applausi dei presenti la serata intitolata “Specchi”, reading musicale organizzato dal centro DonnAttiva. Attraverso il racconto di alcune storie di casi di donne vittime di violenza, le interpreti Raffaella Zaccagna e Paola Ciuffetti hanno portato in scena i testi liberamente tratti da ¡Viva la vida! di Pino Cacucci, Lo specchio di Artemisia di Daniela Piegai, Camille di Raffaella Zaccagna e da Tre divagazioni su storie di donne di Raffaella Zaccagna. Il tutto è stato accompagnato da intermezzi musicali grazie alla presenza di Luca Raimondi al Sax e Loris Baccalà alle percussioni ed Hang, oltre che al contributo scenografico di Patrizia Rosica e quello fotografico di Nicola Sammartino, mentre Laura Laccetti si è esibita in una performance canora a cappella che ha concluso il reading, affiancata dalle comparse in scena. Tanta emozione nell’ascoltare i vari racconti e grande presenza di pubblico.

Presenti durante la lettura anche l’assessore Anna Suriani ed il sindaco Luciano Lapenna, i quali hanno salutato e ringraziato a fine spettacolo tutti i presenti e rivolto un plauso al Centro DonnAttiva, per il lavoro svolto sin’ora e per l’aiuto futuro offerto verso le vittime di violenza. Un ultimo appuntamento che ha concluso una lunga giornata ricca di appuntamenti, tutti dedicati - lo ricordiamo- alla lotta contro la violenza sulle donne e il femminicidio. L’evento di ieri sera è stato dedicato a Neila Bureikaite e Mirella La Palombara, due donne che ‘non ce l’hanno fatta’, vittime di femminicidio.