Il 23enne affetto da una grave forma di autismo verrà assistito 24 ore su 24 da un centro specializzato di fuori regione. Ha vinto la sua battaglia la madre del ragazzo, Luciana Santarelli, che nei giorni scorsi aveva raccontato pubblicamente le enormi difficoltà incontrate giorno per giorno nell'assistere personalmente il figlio e risolvo un appello all'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci.

Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle) ha presentato una risoluzione in Consiglio regionale per consentire al 23enne di ottenere l'indispensabile assistenza: "Nella tarda serata di ieri - comunica l'avvocato Angela Pennetta, che assiste la famiglia del ragazzo autistico - il consigliere regionale Smargiassi mi ha comunicato che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la risoluzione da lui proposta per l'assistenmza h24". Con il via libera al documento, la Regione Abruzzo si impegna a "trovare una struttura fuori regione e a pagarne i costi".