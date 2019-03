Per gli amanti di Mtv è stato un vero e proprio tormentone. Il brano Let me hear you say wow ha accompagnato la primavera e l'estate come spot e poi coem sigla degli Mtv Awards di Firenze. Come avevamo raccontato, la firma su questo brano è del vastese Fabio Mr.Ketra Clemente (l'articolo). Da qualche giorno il brano composto da Mr.Ketra per l'agenzia YoClas! è ascoltabile anche su Spotify (clicca qui) o acquistabile su iTunes (clicca qui).