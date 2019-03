Forti disagi per la carenza idrica nel centro di Vasto, dove si è aperta una voragine in via del Giglio, nel cortile di un palazzo. E' lì che ha ceduto una conduttura dell'acquedotto che rifornisce la zona.

"E' la quarta volta che si rompe il tubo in quel punto - racconta sconsolato il proprietario dello stabile -. L'ultima volta è successo tre anni fa. Le riparazioni non sono servite". L'acqua fuoriuscita dalla rottura della conduttura ha scavato nel sottosuolo fino a quando, stanotte, il pavimento non ha ceduto, creando un avvallamento profondo oltre un metro. "L'acqua ha invaso il terreno circostante - racconta il proprietario -, questa mattina alle cinque c'erano due metri d'acqua". Sono notevoli i danni causati dall'acqua che si è incanalata scendendo a valle. Oltre alla pavimentazione distrutta danni anche ad altre strutture presenti nei dintorni.

Sul posto stamani hanno effettuato un sopralluogo i tecnici della Sasi, la società che gestisce le reti idriche e fognarie in 92 Comuni su 104 complessivi della provincia di Chieti. È stato necessario interrompere l'erogazione dell'acqua nella parte alta della città.