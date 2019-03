Vittoria in trasferta per la Pro Vasto femminile nella 4ª giornata di campionato. Le ragazze allenate da mister Di Martino si impongono sul difficile campo del Porto Sant'Elpidio, conquistando un successo che le porta a quota 7 in classifica, a tre lunghezze dalla capolista Ortona che però ha giocato una gara in più. Le reti portano le firme di Anna Mazzatenta, abile al 10' del primo tempo a sfruttare un lancio lungo, saltare un'avversaria e concludere con un tocco morbido, e Martina Di Viesti che, al 12' della ripresa, infila una punizione perfetta alle spalle del portiere avversario.

La Pro Vasto è stata brava a chiudere ogni spazio alle giocatrici avversarie, con la Pavan autrice di due belle parate per salvare il risultato. "Le ragazze sono state brave - commenta Gennaro Migliaccio - a capitalizzare le occasioni avute. Il Porto Sant'Elpidio è una buona squadra, non sarà semplice per nessuno venire a giocare qui. Il nostro inizio di campionato è stato positivo, peccato solo per il pareggio di Ortona, e speriamo di poter continuare così".

Domenica prossima la Pro Vasto ospiterà al campo Ezio Pepe di via Santa Caterina da Siena il Pizzoli ancora fermo a quota zero. Per Tumini e compagne una buona occasione per proseguire nella striscia positiva nel campionato di serie C.

La 4ª giornata

Porto S.Elpidio - Pro Vasto femm. 2-0

Femm. Chieti - Castelnuovo Vomano 0-9

Intrepida Ortona - Lanciano Calcio femm. 1-0

Olimpia Femm. - Femm. Pescara 0-10

Real Bellante - Aquilana 7-0

riposo: Pizzoli



La classifica: 10 Intrepida Ortona*; 9 Castelnuovo Vomano**, Femm. Pescara**; 7 Pro Vasto femminile**; 6 Real Bellante*; 3 Lanciano**, Porto Sant'Elpidio**; 0 Olimpia femm.*, Aquilana**, Pizzoli***, Femm. Chieti (fuori classifica).

*4 partite giocate **3 partite giocate * partite giocate