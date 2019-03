Una donna, M.A di 64 anni, è stata investita intorno alle 18 di oggi a Vasto Marina mentre stava attraversando via Donizetti, nel tratto di statale 16 compreso tra l'incrocio con la provinciale Istonia ed il semaforo.

Ad investirla, per cause in corso d'accertamento, è stata una Lancia Phedra che viaggiava in direzione nord con due uomini a bordo. Impatto molto violento, come evidenziato dai danni riportati dalla vettura (in foto). I rilievi degli agenti della polizia municipale hanno evidenziato la zona dove erano presenti i frammenti del fanale, andato distrutto nell'impatto, a qualche metro di distanza dalle strisce pedonali. Da chiarire la dinamica del sinistro e soprattutto il punto dove è avvenuto l'impatto, se sulle strisce o qualche metro più avanti. Dopo essere stata urtata dalla Lancia la donna è ricaduta pesantemente a terra, mentre il guidatore ha arrestato la marcia dell'auto a pochi metri di distanza.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e trasferito la donna al San Pio da Pietrelcina di Vasto. Sono stati gli agenti della polizia municipale ad occuparsi dei rilievi, raccogliendo anche le testimonianze delle persone coinvolte e di chi aveva assistito all'incidente. La donna al momento è ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale di Vasto.