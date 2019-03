Il Cupello secondo in classifica pareggia in casa 3-3 contro la Spal Lanciano nella nona giornata del girone B del campionato Juniores d'Elite. Battuta d'arresto interna per la Vastese contro Il Delfino Flacco Porto, il Vasto Marina torna a vincere a Miglianico, bene anche il San Salvo che passa a Sambuceto.

Cupello-Spal Lanciano 3-3. Non mancano gol ed emozioni a Cupello dove è botta e risposta tra le due squadre in campo. Il primo tiro della partita è di Gallucci al 6' e impegna Capitoli che para in due tempi, due minuti dopo risponde il capitano Fizzani, Cericola si distende e sfiora mandando in corner. All'11' ancora Gallucci da posizione ravvicinata calcia a botta sicura, il portiere di casa è bravissimo e neutralizza con prontezza. Al 15' Tucci batte egregiamente una punizione dal limite, bella la parata dell'estremo difensore lancianese. Al 16' la squadra di mister Carlucci passa in vantaggio, Tucci dalla destra impegna Cericola che non trattiene, arriva Fizzani che sulla ribattuta è lesto a insaccare.

La Spal non molla e al 21' Cinquina commette fallo su Carpineta, batte Barone, Capitoli para ancora alla grande. Passano due minuti e su calcio d'angolo di Di Renzo Cinquina di testa manda fuori, stessa sorte per l'intervento di Carpineta servito da Cianci al 29'. Al 38' un calcio piazzato di Di Renzo sorvola la traversa, i padroni di casa cercano la rete del raddoppio per rientrare negli spogliatoi con maggiore tranquillità ma gli ospiti restano in partita e al 44' Cianci manda sul fondo.

La ripresa inizia con due tentativi di Tucci e Di Renzo per i locali, poi al 56' la gara si accende e arrivano tre gol in tre minuti. Cianci dalla sinistra serve Kossiakov che di testa pareggia, due minuti dopo è Barone ben appostato nell'area avversaria a portare in vantaggio i suoi, la Spal Lanciano ribalta il risultato con un uno-due rapido e devastante che però non frena il Cupello che al 59' riprende la gara con un tiro bello e potente dalla distanza di Marchioli che tocca il palo alla sinistra di Cericola e si deposita in rete.

I padroni di casa, spinti dall'entusiasmo per il pareggio, insistono, al 62' Fizzani avanza verso la porta avversaria si coordina e tira, ma la sua conclusione finisce fuori di poco, è solo il preludio al gol, al 66' infatti il capitano riceve in area e firma la doppietta. Fizzani ancora protagonista all'80, questa volta in negativo, per un fallo su un avversario l'arbitro gli mostra il secondo giallo che oltre l'espulsione gli farà saltare la gara contro la Vastese di lunedì prossimo. Anche con un uomo in meno i ragazzi di Carlucci tengono bene il campo, a Cianci, risponde Di Renzo, ma alla fine, all'inizio del quinto dei sei minuti di recupero, la Spal pareggia ancora con un colpo di testa di Kossiakov. Per i rossoblu, che mantengono la seconda posizione, ma ora a 6 lunghezze dall'Angolana, è il primo pareggio in campionato.

Tabellino

Cupello- Spal Lanciano 3-3 (1-0)

Reti: 16' Fizzani (Cupello), 56' Kossiakov (Spal Lanciano), 58' Barone (Spal Lanciano), 59' Marchioli (Cupello), 66' Fizzani (Cupello), 95' Kossiakov (Spal Lanciano)

Cupello: Capitoli, Marchioli, Antenucci M., Antenucci D., Cinquina, Loreta (69' Mincone), Ricciardi (60' Ferrara), Tucci, Di Croce (76' Tartaglia), Fizzani, Di Renzo (86' Di Tullio). A disposizione Tascione, Gubiani, Coppola. Allenatore Panfilo Carlucci

Spal Lanciano: Cericola, Valentini (61' Alfino), Di Martino, Barone, Kossiakov, Pece, Carpineta (67' Di Campli), Staniscia (51' Ciccocioppo), Romagnoli, Cianci, Gallucci (74' Valentini). A disposizione Di Cino. Allenatore Claudio Bomba

Arbitro: Domenico Colonna (Vasto)

Ammoniti: Capitoli (Cupello), Loreta (Cupello), Barone (Spal Lanciano), Kossiakov (Spal Lanciano)

Espulso: 80' Fizzani (Cupello) per somma di ammonizioni





Vastese-Il Delfino Flacco Porto 1-2. A sorpresa i biancorossi quarti in classifica vengono sconfitti in casa dai pescaresi penultimi. Gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a inizio ripresa pareggia il capitano Piccinini su calcio di rigore, espulso l'autore del fallo di mano che ha portato al penalty.

Vastese meno brillante del solito e nonostante la superiorità numerica non riesce a segnare ancora, anzi, sono gli ospiti a farlo e a conquistare la seconda vittoria nel torneo. Nel finale traversa di Piccinini. Lunedì prossimo i ragazzi di mister Di Martino, scivolati al quinto posto, giocheranno di nuovo in casa contro il Cupello.

Miglianico-Vasto Marina 1-2. Quarta vittoria in campionato per i ragazzi di Massimo Baiocco che contro la formazione terzultima in graduatoria giocano meglio rispetto alle precedenti uscite andando in gol con Marchesani su punizione perfetta e D'Ottavio, oltre a colpire un palo con Santoro.

Nel finale i padroni di casa accorciano le distanze, ma non basta. Lunedì prossimo il Vasto Marina, che grazie a questo successo aggancia in classifica la Vastese in quinta posizione, ospiterà la Folgore Sambuceto.

Folgore Sambuceto-San Salvo 1-3. Secondo successo consecutivo, quarto stagionale ma primo in trasferta per i biancazzurri di mister Di Nardo che fanno l'impresa e si impongono in trasferta sul campo della terza in classifica con doppietta di Colitto e Sessa e si piazzano al quinto posto in compagnia di Vastese e Vasto Marina. Nel prossimo turno altro impegno in trasferta contro la D'Annunzio Marina.

I risultati della 9° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B

Acqua&Sapone-D'Annunzio Marina 1-0

Cupello-Spal Lanciano 3-3

Folgore Sambuceto-San Salvo 1-3

Francavilla-Renato Curi Angolana 0-1

Miglianico-Vasto Marina 1-2

Sant'Anna-River Casale 1-4

Vastese-Il Delfino Flacco Porto 1-2

La classifica

Renato Curi Angolana 25

Cupello 19

River Casale 16

Folgore Sambuceto 14

Vastese 13

Vasto Marina 13

San Salvo 13

Acqua&Sapone 12

Spal Lanciano 12

Il Delfino Flacco Porto 10

Francavilla 9

Sant'Anna 9

Miglianico 8

D'Annunzio Marina 5

Il prossimo turno, lunedì 1 dicembre, ore 15.00

D'Annunzio Marina-San Salvo

Il Delfino Flacco Porto-Acqua&Sapone

Renato Curi Angolana-Miglianico

River Casale-Francavilla

Spal Lanciano-Sant'Anna

Vastese-Cupello

Vasto Marina-Folgore Sambuceto