Franco Gabrielli, Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, sarà a Vasto il prossimo lunedì 1 dicembre per un sopralluogo del nostro territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del dissesto idrogeologico.

Il sindaco Luciano Lapenna accoglierà il Prefetto della Repubblica alle ore 10.00 presso l'Aula consiliare "Giuseppe Vennitti" di Palazzo di Città prima di iniziare il sopralluogo del territorio a partire da Sant'Antonio Abate, Piazza Marconi, Loggia Amblingh, via Adriatica e Punta Penna.

"L'arrivo in città del Capo nazionale della Protezione Civile è un evento di straordinaria importanza - sottolinea Luciano Lapenna - il nostro territorio è purtroppo a rischio idrogeologico e poter ricevere la massima autorità nazionale per questo genere di problematiche è un'occasione che ci permette di programmare e pianificare politiche di tutela ambientale utili per la sicurezza di tutti i cittadini - conclude Lapenna".