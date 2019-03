Ottava giornata nel campionato di serie C regionale e sul campo dell’Airino Termoli, gli Amici del basket San Salvo hanno affrontato domenica scorsa la capolista, alla ricerca del colpaccio. Dopo i quaranta minuti è la squadra prima in classifica ad imporsi nel finale 57-52.



La partita. Con un Pala Sabetta gremito il match ha inizio con i canestri di Pasquini e Borromeo, mentre Di Blasio si trova costretto ad abbandonare il campo per svariati minuti,a causa di un brutto colpo ricevuto da un avversario. Ai canestri dei bianco blu rispondono i termolesi con Di Lembo e D’Amico e la prima frazione di gioco termina 15-12. Cresce l’intensità nel secondo periodo e, malgrado le poche realizzazioni, il match è caratterizzato da una serie di ‘botta e risposta’ tra le due formazioni. Dopo i primi minuti di semi-blackout, Celenza e compagni tornano prepotentemente in partita trascinati soprattutto dal grande lavoro difensivo di squadra e dal contributo in attacco di Pappacena. Dall’altra parte i termolesi rispondono con un Panetta in giornata anche se questo non basterà ai padroni di casa per chiudere avanti la seconda frazione di gioco, perché infatti si va alla pausa lunga con San Salvo avanti 26-29. Le due squadre tornano sul parquet e l’Airino tenta in tutti i modi di siglare un break positivo e volare via, ma la difesa avversaria è attenta e, con grinta e voglia di vincere, lotta su ogni pallone portandosi sul meno quattro a fine periodo (41-37). Il match continua nella falsa riga di quanto visto nei primi tre quarti. Una partita che si profila punto a punto sino a quando, negli ultimi minuti del quarto periodo l’ira dei bianco blu si manifesta quando gli arbitri fischiano un fallo in attacco a Pasquini che dovrà lasciare il rettangolo di gioco per aver raggiungo quota cinque falli. Successivamente i passi fischiati a Biasone non fanno calmare gli animi dei bianco blu che reclamano di una spinta di Bertinelli che avrebbe causato poi l’infrazione del giocatore del San Salvo. Ma per gli arbitri non è così e scelgono la via del fallo tecnico. Con due tiri liberi ed un possesso aggiuntivo, l’Airino può andare a canestro e chiudere la partita con la schiacciata di Panetta. La partita termina così 57-52. Amarezza e impresa sfiorata per i ragazzi di coach Linda Ialacci usciti sconfitti sì, ma con pochi elementi da recriminarsi. Ad applaudire i giocatori in maglia bianco-blu a fine partita sono i propri tifosi e appassionati, giunti al Pala Sabetta per cercare di dare il proprio supporto alla squadra. Con questa vittoria l’Airino Termoli sale al comando in solitudine con 16 punti in classifica, mentre gli Amici del Basket San Salvo rimangono a quota sei insieme al Basket Ball Teramo.

I tabellini

Airino Termoli: Marinaro 4, Panetta 21, Zurlino NE, Davico 6, Sicuro NE, Di Lembo M. 11, Bertinelli 6, D'Amico 5, Morrone NE, Rinaldi 2, Colasurdo 2. All. DI Lembo G.

Amici Del Basket San Salvo: Tenisci , Nanni , Koshena S. NE, Borromeo 16, Boccardo NE, Pappacena 16, Biasone 4, Di Blasio 2, Koshena E. NE, Pasquini 9, Celenza 2. All. Ialacci