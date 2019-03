ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 0-4. Gli allievi regionali della Bacigalupo vengono battuti in casa con un sonoro 4-0 dal Manoppello Arabona.

Altra bruttissima prova dei vastesi, mai in partita contro un avversario che ha avuto vita facile segnando un gol nel primo tempo e tre nella ripresa. Un campionato davvero deludente per i ragazzi di mister Maurizio Baiocco: ormai sono finite le scuse e le giustificazioni per una squadra che dall´inizio della stagione sta mostrando evidenti limiti ed evidenti difficoltà. Le partite si possono perdere, ma bisogna uscire dal campo con onore e lottando fino alla fine, cosa non avvenuta in passato e neanche nella gara odierna.

IL TABELLINO

BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 0-4 (0-1)

Reti: 1´ Vadini (MA), 50´ Di Lorenzo (MA), 60´ Sammaciccia (MA), 70´ Fagianini (MA).

Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli (D´Amario), Berardi (Maccione), Carriero (Irace), Frangione, D´Alò (Napoletano), Benvenga (Antonino), Marzocchetti (Di Lorenzo), Natarelli (Racciatti), Fiore, Fontana. All. Baiocco

GIOVANISSIMI REGIONALI, GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 3-4. Rocambolesca partita al campo Sant'Anna di Chieti dove i giovanissimi regionali della Bacigalupo ottengono un'incredibile vittoria con un pirotecnico 4-3: grande secondo tempo dei vastesi che con una reazione rabbiosa riescono a rimontare due gol di svantaggio, segnando la rete decisiva nel primo dei tre minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

Il match parte male per la squadra di mister Luigi Menna: al 5´ Cellucci in diagonale segna l'1-0 della Giovanile Chieti che al 17´ trova anche il raddoppio, ancora con Cellucci che con un tiro non irresistibile trova impreparato il portiere ospite Massimi. Primo tempo opaco per una Bacigalupo in grande difficoltà che però al 28´ riesce ad accorciare le distanze con Lavacca, abile a finalizzare un assist di Farina e a sfruttare al meglio una disattenzione difensiva dei padroni di casa; poco prima del riposo un provvidenziale intervento di Massimi evita il gol del 3-1 della Giovanile Chieti, squadra che conferma di avere un ottimo attacco ma anche qualche problema nel reparto arretrato.

Nel secondo tempo si torna in campo sul 2-1 per i locali, ma la strigliata di mister Menna nell'intervallo si fa sentire e la Bacigalupo gioca con un piglio diverso: la prima occasione è per Ciccotosto A. che dal limite dell'area colpisce una clamorosa traversa. I vastesi, sbilanciati in avanti alla ricerca del pareggio, rischiano di capitolare su un contropiede dei padroni di casa che però viene sventato da una perfetta uscita di Massimi. La Bacigalupo comunque continua a premere e al 50´ sciupa un'incredibile opportunità: Lavacca dalla sinistra mette in mezzo per Ciccotosto A. che liscia il pallone, sul secondo palo arriva Santilli che praticamente a porta vuota colpisce il portiere avversario, protagonista di un intervento miracoloso.

Il pareggio degli ospiti è nell'aria e arriva al 55´: la retroguardia locale è messa malissimo e non riesce a fermare la fuga di Farina che salta anche il portiere e di sinistro deposita in rete il gol del 2-2. Al 60´ la Bacigalupo passa in vantaggio: Santilli è bravissimo a rubare palla a un difensore avversario e a firmare il 3-2 dei vastesi con un tocco di esterno destro. A questo punto la Giovanile Chieti si gioca il tutto per tutto, con gli ospiti che invece abbassano il proprio baricentro cercando di difendersi. I padroni di casa attaccano a testa bassa: prima scheggiano un clamoroso legno con un colpo di testa miracolosamente deviato sulla traversa da Santilli, poi a 3 minuti dal termine trovano il pareggio ancora con Cellucci (tripletta per lui) che sfrutta un errato disimpegno degli avversari e, dopo un'altra traversa colpita, è il più lesto a infilare il pallone in rete siglando il 3-3.

Sembra finita, ma la Bacigalupo dimostra di non mollare mai e nel primo dei tre minuti di recupero trova il pesantissimo gol della vittoria: un devastante Santilli fugge sulla fascia destra e scarica per l'accorrente Plescia che con un tiro non irresistibile beffa il portiere locale, abbastanza impreciso nella circostanza. Grande esultanza e gioia incontenibile per la squadra di mister Luigi Menna che con un pirotecnico 4-3 conquista un successo fondamentale, salendo a quota 25 punti.

Oltre all'ottimo bottino ottenuto in queste prime 11 giornate (8 vittorie, 1 pareggio e soltanto 2 sconfitte), in casa Bacigalupo c'è grande soddisfazione ed entusiasmo per un gruppo, quasi totalmente nuovo, che sta dando più del massimo e sta lottando partita dopo partita: i ragazzi di mister Luigi Menna magari a volte soffrono e sembrano in difficoltà, ma poi riescono quasi sempre a metterci il cuore e a giocare con tanta voglia e spirito di sacrificio. Mancano 4 partite al termine della prima fase: la cosa certa è che, comunque andrà a finire, i giovanissimi regionali della Bacigalupo usciranno a testa alta.

IL TABELLINO

GIOVANILE CHIETI-BACIGALUPO 3-4 (2-1)

Reti: 5´ Cellucci (GC), 17´ Cellucci (GC), 28´ Lavacca (B), 55´ Farina (B), 60´ Santilli (B), 67´ Cellucci (GC), 70´+1´ Plescia (B).

Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti (Antenucci S.), Plescia, Ali, Ciccotosto A., Cipollone (Ciccotosto C.), Cieri, Lavacca (Catalano), Farina, Nuozzi (Maroscia). All. Menna

IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

Si è giocata l'11° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. Continua la corsa della capolista Poggio degli Ulivi (3-1 sul Ripa), alle sue spalle balza da solo al secondo posto il River Casale che rifila 9 reti al Miglianico, pareggi invece per la Caldora (1-1 con la Giovanile Chieti) e per la Virtus Vasto (3-3 a Casoli), successi netti per D´Annunzio Marina e Manoppello Arabona rispettivamente contro Lauretum e Bacigalupo, bene anche il Francavilla che passa a Fossacesia, termina in parità infine Spal Lanciano-Acqua e Sapone.

Classifica allievi girone B: Poggio degli Ulivi 31, River Casale 26, Caldora 24, D'Annunzio Marina e Virtus Vasto 21, Giovanile Chieti 18, Miglianico 17, Francavilla e Manoppello Arabona 16, Bacigalupo* 15, Fossacesia 13, Sporting Casoli 9, Ripa 8, Acqua e Sapone 5, Spal Lanciano 4, Lauretum* 1 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone B. Nei posticipi del lunedì sorridono tra le mura amiche i Delfini Biancazzurri e il Lauretum che piegano la Gladius e la Caldora. Vincono anche tutte le altre battistrada: la Virtus Vasto, il River Casale e il Poggio degli Ulivi battono agevolmente Atletico Montesilvano, Quattro Colli e Penne, mentre la Bacigalupo e la D´Annunzio Marina ottengono pesantissimi colpi esterni sui difficili campi della Giovanile Chieti e del Francavilla; chiude il quadro dell´11° turno il successo di misura del Manoppello Arabona sul Fossacesia.

Classifica giovanissimi girone B: Delfini Biancazzurri 33, Virtus Vasto 27, River Casale 26, Bacigalupo e Poggio degli Ulivi 25, D'Annunzio Marina 24, Lauretum 19, Fossacesia e Giovanile Chieti 16, Manoppello Arabona 15, Francavilla 9, Caldora 8, Quattro Colli 5, Gladius 3, Penne 2, Atletico Montesilvano 1

Loris Napoletano