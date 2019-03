Emozioni ed applausi ieri sera al Teatro Rossetti di Vasto per lo spettacolo dei giovanissimi acrobati del Kivuli Centre di Nairobi. In scena giovani keniani, il più piccolo di 6 anni e mezzo, il più grande di 21, tutti ragazzi che padre Renato Kizito Sesana ha strappato dalla strada e restituito ad una vita dignitosa. Ed oggi i ragazzi fanno il giro del mondo portando il loro messaggio di pace e solidarietà. L'appuntamento di Vasto è stato organizzato grazie alla collaborazione tra associazione Adriatica per gli immigrati, Caritas Diocesana, Tavolo Interreligioso e Comune di Vasto. Dopo il benvenuto di Hamid Hafdi, don Gianfranco Travaglini ed Anna Suriani, padre Kizito ha raccontato, proiettando anche un video, l'esperienza di Nairobi, città in cui 4 milioni di persone sono in stato povertà e dove 150mila bambini vivono per strada. La comunità Koinonia permette, dopo un percorso, ai ragazzi di tornare a vivere secondo le regole e insieme agli altri.

Poi, sui frenetici ritmi scanditi dai tamburi, che non si sono mai fermati durante lo spettacolo, i ragazzi hanno dato prova di abilità nella danza, nel canto, nel mimo e soprattutto nelle acrobazie, lasciando a bocca aperta gli spettatori del Rosetti. Per chiudere la serata i ragazzi hanno portato sul palco anche alcune persone del pubblico che ci sono lasciate coinvolgere nella danza. Per chiudere anche il canto del Padre Nostro scritto dai ragazzi. "Tra di loro ci sono cristiani cattolici, cristiani di altre chiese, musulmani - ha spiegato Padre Kizito-. Ma hanno voluto comporre e cantare questa canzone che ora vogliono dedicare a voi".

Nel video l'intervista a Padre Kizito e le immagini dello spettacolo.