Nella nona puntata de L'edicola del Bar Walter il primo ospite è stato Pasquale Cirulli, ex storico giocatore, oggi presidente del Vasto Marina, che con bellissime foto di repertorio e qualche curioso aneddoto, ha ripercorso la storia del club e ricordato la figura del grande Walter Riccitelli, tra i fondatori del sodalizio vastese.

Poi è stato il momento di Nicolino Catalano detto Zuzu, l'eroe di New York, che ha raccontato la sua esperienza nella famosa maratona con tanto di medaglia originale al collo.

Dopo di lui sono intervenuti Alessandro Santoro e Loris Carbonelli, rispettivamente presidente e allenatore del Casalbordino capolista in Prima Categoria. Il patron ha anche parlato di una sua altra grande passione: il tennistavolo, sport nel quale è impegnato nel torneo di serie B1.

Come sempre anche questa settimana spazio al racconto di vari sport e alle storie dei loro protagonisti.

