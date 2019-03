In lingua Swahili "Pamoja kwa Amani" significa "Insieme per la pace". Un messaggio che dal Kenya giungerà a Vasto sulla carovana del Koinonia Children Team composta da dieci giovani acrobati del Kivuli Centre di Nairobi. Lo spettacolo, che si terrà questa sera 24 novembre alle 20.30 a Vasto presso il teatro Rossetti, è promosso dall’area Mondialità della Caritas Diocesana di Chieti-Vasto ed organizzato dall'’associazione Adriatica per gli immigrati, il Comune di Vasto ed il tavolo interreligioso di vasto in collaborazione con Koinonia Community e Amani, l’organizzazione non governativa impegnata da anni in progetti a favore delle popolazioni africane.

Un grande spettacolo con INGRESSO LIBERO dove la musica, le danze e le acrobazie faranno da cornice a storie, volti e racconti di vita di questi meravigliosi ex ragazzi di strada che, per l’occasione, saranno accompagnati da Padre Renato Kizito Sesana, il missionario fondatore delle comunità Koinonia per ragazzi di strada in Kenia, Zambia e Sudan.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con il Granteatrino Casa di Pulcinella di Bari.