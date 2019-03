Riparte con il concerto dei The Traveller la stagione della musica live targata Vico degli Artisti. Il locale in vico Morelli, nel cuore del centro storico di Vasto, durante il suo primo anno di attività ha saputo conquistare le attenzioni degli appassionati di musica con un calendario ricco e variegato. Anche nella stagione 2014/2015, che inizierà venerdì prossimo, saranno tanti gli artisti, provenienti da tutto il mondo, che faranno tappa al Vico. “L’anno scorso siamo riusciti a proporre una ventina di serate di musica dal vivo – raccontano i titolari -. La serata clou è stata senz’altro quella con Jennifer Batten, ma possiamo dire con soddisfazione che tutte sono state apprezzate”. Il nuovo calendario, che porterà sul palco dedicato ai live del Vico tanti interessanti artisti, è già pronto. “Una data particolare sarà quella con Michael Angelo Batio, il chitarrista più veloce al mondo che partirà con il suo tour europeo e con cui siamo riusciti a fissare un concerto. Torneranno i Twin Dragons, molto apprezzati l’anno scorso ma abbiamo cercato di inserire tutti i generi musicali, dal rock al folk, passando per il reggae, il blues e il jazz”. Quello che conta, per lo staff del Vico degli Artisti, è che “ci sia un progetto dietro a chi viene a suonare. Non ci interessa tanto la provenienza dei gruppi, che siano magari della zona, italiani o europei, quanto che propongano qualcosa di interessante e curato”.

Un anno fa, quando hanno deciso di intraprendere questa avventura, i fratelli Lombardi si sono posti come obiettivo quello di “diventare un punto di riferimento per la musica dal vivo seguendo un po’ la scia degli storici club italiani. La viviamo come una scommessa, perché non c’è molta abitudine ad ascoltare musica inedita. Ci si aspetta sempre di ascoltare qualcosa di conosciuto, legato al mondo delle cover, però chi è venuto ha scoperto cose interessanti. Abbiamo visto crescere il pubblico di volta in volta, con tante persone che venivano, anche da fuori città, perchè sapevano di trovare qualcosa di interessante e differente, qualcosa di qualitativamente apprezzabile”. Le serate dedicate alla musica live saranno di venerdì e con ingresso gratuito, nel piano inferiore del Vico degli Artisti che quest’anno presenterà anche qualche novità per una migliore fruizione dei concerti.

Ma il Vico degli Artisti, oltre ad essere un club di musica dal vivo, è anche un apprezzato ristorante americano. “Nel corso dell’anno abbiamo cambiato diverse cose nel menu, aggiungendo nuovi piatti, implementando un’ampia selezione di birre artigianali. Lo stile resta sempre quello american". Tornando a parlare di musica il periodo natalizio vedrà una programmazione “speciale” rispetto al calendario della stagione. “Ci saranno delle sorprese, con una reunion di uno storico gruppo della zona e altre realtà musicali interessanti che stanno avendo ottimi riscontri a livello nazionale. Un anno fa abbiamo creato un progetto e vogliamo portarlo avanti. È una nostra passione, ci crediamo e cerchiamo di farla proseguire mettendoci tutto il nostro impegno”.

Il calendario del Vico degli Artisti 2014/2015

Novembre

28 The traveller - Massimiliano Forleo

Dicembre

5 Paolo Simoni

12 Memba roots

19 Dedo & Megaphones

26 Enrico Capuano

27 Soundwave

28 La Differenza

Gennaio

2 Taberna Vinaria

9 Coniugi Orsini

16 Terza corsia

23 March Division

30 Michael Angelo Batio

Febbraio

6 Twins Dragons

13 Tati valle

20 Beatrice Antolini

27 Vanessa Peters





Informazione pubblicitaria