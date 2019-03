Si svolgeranno domani, 25 novembre, due appuntamenti in occasione della "Giornata mondiale contro la violenza sulle donne". Il primo, promosso dall'associazione Nuova Alba, si terrà alle 10 presso il teatro della scuola Madonna dell'Asilo e sarà intitolato "La forza delle donne", moderato da Angela Pennetta e Tiziana Smargiassi e con la partecipazione di Massimiliano Melchiorre, Luigi Gileno, con la testimonianza di una donna vittima di violenza e un reading a cura di Ciccotosto Annamargareth.

Alle 19, presso Vineree in piazza Barbacani l'incontro "Femmina come la vita", con gli interventi di Katia Federigo, per Kadea cosmetici, Annamargareth Ciccotosto che presenta il libro Nero Turchino , Alessandra Madonna che allestisce la Mostra fotografica " Xxx" e porta il marchio "Nodi D'Autore" ed infine Lucilla Serafino e le sue sculture. Seguiranno una reading "Chiamatemi Donna" a cura di Annamargareth Ciccotosto e una Live performance danzante.