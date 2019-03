Sabato scorso, presso la Saletta Mattioli di Corso de Parma, è stata inaugurata la mostra dedicata alla campagna di comunicazione "Insieme contro il vandalismo", realizzata dagli alunni dell'Istituto Economico Tecnologico "F. Palizzi" in collaborazione con il Progetto Giovani, e ha l'obiettivo di limitare e impedire gli atti di vandalismo urbano e civile nella città di Vasto. I ragazzi del corso Grafica e Comunicazione si sono riuniti per diversi pomeriggi nella loro scuola per avviare questo progetto, e, per questo, ci tengono a ringraziare tutto il personale ATA che ha sistemato le aule per loro. Seguiti dal fumettista Franco Sacchetti, gli studenti hanno iniziato a creare diversi disegni, e, grazie al suo aiuto e ai suoi preziosi consigli, hanno realizzato grandi manifesti che lanciano il messaggio di quanto sia importante rispettare il territorio, i monumenti e l'intera città.

Ora questi disegni sono esposti alla mostra, che è stata inaugurata alla presenza del Dirigente Scolastico Gaetano Fuiano, dell'Assessore Anna Suriani, dell'artista Franco Sacchetti, dei ragazzi con i rispettivi genitori e del Sindaco Luciano Lapenna, che ha sostenuto la validità del progetto: "Ogni anno spendiamo più di 150.000 euro di soldi pubblici per riparare i danni causati dal vandalismo urbano, quindi con questa campagna ci teniamo a far capire quanto il patrimonio pubblico sia un bene di tutti i cittadini".

In seguito, il preside Gaetano Fuiano ha voluto sottolineare il rispetto che tutti dovrebbero avere nei confronti della nostra bella città e l’apertura della nostra scuola alle tematiche provenienti dal territorio. Questa mostra resterà aperta fino al termine del mese di Novembre, e tutti i visitatori avranno la possibilità di votare il manifesto più bello, che a Dicembre verrà affisso in tutta la città di Vasto.

Mariangela Di Paolo

Classe 3°A Grafica e Comunicazione

(Istituto Economico e Tecnologico “F.Palizzi”, Vasto)