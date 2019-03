Una risoluzione in Consiglio regionale è stata presentata da Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle) per chiedere che la Fondazione Il Cireneo di Vasto venga autorizzata a erogare 24 ore su 24 ai pazienti autistici.



Smargiassi fa riferimento alla vicenda raccontata la scorsa settimana da Luciana Santarelli che, insieme alla sua famiglia, "è costretta da sola a prendersi cura del proprio figlio affetto da una grave forma di autismo che lo induce ad atti di violenza verso i propri familiari e di autolesionismo; situazione che potrebbe essere risolta semplicemente autorizzando il più vicino centro gestito dalla Fondazione Il Cireneo a svolgere assistenza in regime residenziale. Per questo intendo impegnare la Regione e tutte le altre figure competenti per materia, a fare quanto in loro potere per risolvere una situazione familiare drammatica che solo per puro caso, fino ad ora, non ha assunto i caratteri dell'ennesima tragedia consumata nelle mura domestiche".



"Della medesima problematica - conclude Smargiassi - è stato interessato anche il prefetto di Chieti, nell'auspicio che tutte le figure coinvolte mostrino sensibilità verso una situazione familiare così delicata".