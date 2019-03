Dopo 8 giornate a secco di vittorie la Vastese torna a vincere conquistando i 3 punti per la terza volta in stagione su 14 gare. Il successo all’Aragona mancava da due mesi, l’unico era quello contro il San Salvo, oltre a quello esterno di Sulmona, arrivato a fine settembre. Ci pensa Soria al 43', al quinto gol in campionato, a mettere dentro la palla che basta a battere l'Alba Adriatica. I biancorossi, alla quinta partita stagionale senza subire gol, salgono a 17 punti.

La partita. La Vastese vuole tornare alla vittoria che manca da 8 giornate, 8 i pareggi in 13 gare e 2 sole le vittorie. I biancorossi, che sono a ridosso della zona play-out distante un punto, in casa hanno vinto una sola volta contro il San Salvo due mesi fa. Assente Stango squalificato, Verna titolare a centrocampo, in avanti Dema, Soria e Castelli. In panchina l’ultimo arrivato Alberico con Bonuso, Piscopo e Berardi, ancora fuori Spagnuolo infortunato, De Vita e Maimone. Vincere o vincere, non ci sono alternative per i padroni di casa. L’Alba Adriatica di Di Serafino, terzultima, schiera in avanti Antonacci autore di 5 reti.

Al primo minuto di gioco subito palla in avanti per D'Adamo che a tu per tu con Masi calcia debolmente. Al 3’ azione in velocità di Soria che supera Scarpetti e in area da posizione ravvicinata manda a lato. Al 5' corner di D'Ambrosio dalla destra colpo di testa in area fiacco di Corbo, Masi neutralizza, due minuti dopo si ripete la stessa azione con il medesimo risultato. Al 14' buona palla per Dema che riceve in area defilato, Bonaiuti in scivolata blocca l'azione. Al 24' rossoverdi in avanti, conclusione potente centrale di Di Massimo, Leo para ma non trattiene, palla in angolo.

Gli ospiti sembrano accontentarsi del pareggio e controllano la gara. Al 28' dribbling di Castello che avanza centralmente e taglia per Dema che a tu per tu con Masi non inquadra lo specchio. Al 37' provvidenziale chiusura di Scaramazza su Soria lanciato a rete, l'Alba Adriatica non rischia. A due minuti dal termine della prima frazione di gioco la Vastese riesce a passare in vantaggio con Soria che lanciato a rete da Castello trafigge Masi con una conclusione potente di destro. Per l’attaccante biancorosso è il quinto gol in campionato.

Al 50' si fa male Dema in uno scontro di gioco, esce dal campo in barella ma poi rientra. Al 53' una conclusione imprecisa di Di Massimo si perde sul fondo, al 57' ancora Di Massimo impegna Leo. Al 58’ Piscopo prende il posto di Dema che in avanti si danna per buttarla dentro ma non ci riesce. Al 64' un tiro di D'Adamo dal limite dell'area colpisce la schiena di Soria, un minuto dopo conclusione di Verna, Masi blocca a terra. Al 67' fallo di mano al limite dell'area di rigore di Napolitano che viene ammonito, batte la punizione Di Massimo, Leo c'è.

Al 71' D'Ambrosio taglia per Soria che tira di prima, il portiere ospite para, due minuti dopo ancora Soria entra in area, Calvaresi lo blocca deviando in angolo, batte D'Ambrosio, palla a Piscopo che serve l'accorrente Castello che tira, la sua conclusione sorvola la traversa. All'80' annulato un gol di Antonacci all'Alba Adriatica per fuorigioco. Nel finale entra Bonuso per D'Adamo, poi c'è un colpo di testa di Soria, Masi si supera e mette in angolo. Rischiano nel finale i locali, il tiro di Antonacci, a un minuto dal termine, finisce alto.

La Vastese torna a vincere, dalla curva arriva l'alleluja dei tifosi presenti, nel prossimo turno trasferta a Borrello sconfitto 1-0 a Miglianico. Oggi era fondamentale riprendere la marcia, nulla è ancora perduto, la distanza dalla zona play-off è di 10 punti ed è colmabile, a patto che dal mercato arrivino giocatori pronti per la categoria, soprattutto un difensore centrale di spessore e un centravanti forte in grado di fare subito la differenza.

Tabellino

Vastese-Alba Adriatica 1-0 (1-0)

Reti: 43’ Soria (Vastese)

Vastese: Leo, Balzano, Napolitano, Verna, Corbo, Irmici, D’Adamo (81’ Bonuso), D’Ambrosio, Dema (58’ Piscopo), Soria, Castello. A disposizione Antenucci, Marinelli, Alberico, Mascolo, Berardi. Allenatore Gianpietro Precali

Alba Adriatica: Masi, Tarquini, Calvaresi, Scaramazza, Scarpetti, Bonaiuti, Ruscioli, Belardinetti (46’ Ianni, 85’ Arietti), Antonacci, Di Massimo, Di Nicola (54’ Massetti). A disposizione Petrini, De Berardinis, Di Antonio, Cicconi. Allenatore Pasqualino Di Serafino

Arbitro: Cristiano Ursini (Pescara), assistenti: Fabio Pantalone (Pescara), Matteo Pio Ferrante (Pescara)

Ammoniti: Soria (Vastese), Napolitano (Vastese), Irmici (Vastese)

I risultati della 14° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Renato Curi Angolana 1-0

Avezzano-Pineto 2-1

Capistrello-Vasto Marina 3-0

Francavilla-Cupello 1-0

Martinsicuro-Paterno 0-1

Miglianico-Borrello 1-0

San Salvo-Montorio 3-0

Sulmona-Torrese 1-1

Vastese-Alba Adriatica 1-0

La classifica

Francavilla 30

Paterno 28

Avezzano 28

San Salvo 28

Pineto 27

Martinsicuro 24

Capistrello 22

Torrese 21

Renato Curi Angolana 19

Vastese 17

Miglianico 16

Montorio 16

Borrello 15

Acqua&Sapone 14

Vasto Marina 14

Cupello 13

Alba Adriatica 12

Sulmona 1

Il prossimo turno, domenica 30 novembre, ore 14.30

Alba Adriatica-Avezzano

Borrello-Vastese

Cupello-Miglianico

Montorio-Sulmona

Paterno-Capistrello

Pineto-Martinsicuro

Renato Curi Angolana-Francavilla

Torrese-Acqua&Sapone

Vasto Marina-San Salvo