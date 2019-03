Prima Categoria, girone B. Il Casalbordino vince e resta in vetta e allunga sulle insegutrici Fresa che pareggia in casa, Palombaro che perde a Celenza e Real Montazzoli sconfitto a Scerni. I ragazzi di Carbonelli battono lo Sporting San Salvo con le reti di Della Penna, al decimo gol in campionato, Lombardozzi e Di Tullio. Per i sansalvesi a segno Di Laudo.

Passo falso del Fresa che viene bloccato tra le mura amiche dalla Casolana penultima in classifica. Gli ospiti passano in vantaggio su rigore nel primo tempo con Rispoli, la reazione dei padroni di casa è devastante, Vasiu mette dentro tre reti una dopo l'altra che lo portano a quota 16 nella classifica cannonieri, della quale è sempre più leader. Non basta però alla squadra di mister Stella per portare a casa la vittoria, la Casolana accorcia ancora su rigore con Rispoli e pareggia nei minuti di recupero con Pietropaolo.

Al terzo posto c'è il Palombaro sconfitto 2-1 dal Trigno Celenza di Nino Barisano che realizza con Danilo Antenucci e Donato Di Pardo, sesto gol per lui. Perde anche il Real Montazzoli a Scerni, i rossoblu di Silvino Ottaviano vanno in rete con Giacomucci, Marino e Muratore. Sul campo della Spal Lanciano perde 4-2 il Real San Giacomo di Praino, per i padroni di casa tripletta di Di Paolo e Taraborrelli, per gli ospiti Fruguglietti e Scardapane. La Marcianese viene travolta 4-0 dal Roccaspinalveti grazie alle reti di Carlo Pili, autore di una doppietta, Marco Ramundo e Simone Piccirilli su rigore, mentre il Monteodorisio torna a vincere contro il Guastameroli grazie alla marcatura di D'Amelio nel primo tempo. Brutta sconfitta per l'Incoronata che sul campo del Paglieta ultimo perde 2-1, per i locali Orlandi e Di Florio nella ripresa, per i vastesi rete di Smiles su rigore.

I risultati della 10° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casalbordino-Sporting San Salvo 3-1

Fresa-Casolana 3-3

Monteodorisio-Gustameroli 1-0

Paglieta-Incoronata 2-1

Roccaspinalveti-Marcianese 4-0

Scerni-Montazzoli 3-2

Spal Lanciano-Real San Giacomo 4-2

Trigno Celenza-Palombaro 2-1

La classifica

Casalbordino 25

Fresa 22

Palombaro 19

Real Montazzoli 18

Spal Lanciano 17

Marcianese 15

Monteodorisio 15

Trigno Celenza 14

Guastameroli 14

Scerni 13

Sporting San Salvo 11

Roccaspinalveti 11

Incoronata 8

Real San Giacomo 8

Paglieta 7

Casolana 6





Il prossimo turno, domenica 30 novembre, ore 14.30

Casolana-Paglieta

Guastameroli-Scerni

Incoronata-Trigno Celenza

Marcianese-Spal Lanciano

Palombaro-Monteodorisio

Real Montazzoli-Roccaspinalveti

Real San Giacomo-Casalbordino

Sporting San Salvo-Fresa

Seconda Categoria, girone G. Nello spettacolare anticipo di sabato il San Buono perde 2-3 in casa contro il Mario Tano, al vantaggio ospite di Staniscia risponde Fabrizio Cupaiolo. A inizio ripresa Ermanno Russi riporta in avanti in Mario Tano, pareggiano i giallorossi qualche minuto dopo con un rigore di Pardi e nel secondo dei tre minuti di recupero Cinalli regala la vittoria ai suoi.

La capolista Gs Montalfano centra la decima vittoria su dieci partite a Fossacesia, battendo i padroni di casa 2-0 con le firme di Ferrazzo e D'Aiello. I gialloverdi del presidente Sante D'Alberto sono l'unica squadra abruzzese a punteggio pieno dalla Serie B alla Seconda Categoria, dovranno attendere ancora per provare ad essere l'unica della regione in assoluto perchè le rivali in questa speciale graduatoria, Aragno Calcio (Terza Categoria L'Aquila, girone A, 6 vittorie su 6) e Villamagna (Terza Categoria Chieti, girone A, 5 vittorie su 5), vincono ancora.

Il Gissi approfitta dello stop interno del San Buono e battendo 2-0 il Castelfrentano sale al secondo posto, con un distacco di 9 punti dalla vetta. A segno nella ripresa Fitti e D'Amico. Il Real Montalfano di mister Piermattei entra in zona play-off travolgendo 6-0 il Real Porta Palazzo con una tripletta di Horatau, la doppietta di Ferrante e una rete di Florea. Scivola l'Odorisiana che perde 3-1 contro il New Archi Perano, a segno per gli ospiti Gentile su calcio di punizione, sesto centro nel torneo per l'attaccante biancoverde. Travolgente il Piazzano di Baldini che infligge un sonoro 7-2 al Carunchio fanalino di coda. Colpo a Carunchio del Villa Scorciosa penultimo che vince 0-1 contro il Mario Turdò.

I risultati della 10° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Fossacesia 90-Gs Montalfano 0-2

Gissi-Castelfrentano 2-0

Mario Turdò-Villa Scorciosa 0-1

New Archi Perano-Odorisiana 3-1

Piazzano-Carunchio 7-2

Real Montalfano-Real Porta Palazzo 6-0

San Buono-Mario Tano 2-3

La classifica

Gs Montalfano 30

Gissi 21

San Buono 20

Real Montalfano 15

Odorisiana 15

Mario Tano 15

Fossacesia 90 15

New Archi Perano 14

Piazzano 11

Real Porta Palazzo 10

Mario Turdò 9

Villa Scorciosa 8

Castelfrentano 8

Carunchio 3

Il prossimo turno, domenica 30 novembre, ore 14.30

Carunchio-Gissi

Castelfrentano-New Archi Perano

Mario Tano-Mario Turdò

Gs Montalfano-Piazzano

Odorisiana-San Buono

Real Porta Palazzo-Fossacesia 90

Villa Scorciosa-Real Montalfano

Terza Categoria Vasto. Il Lentella supera 3-2 il Vasto Calcio e resta al comando da sola, a segno Massimo De Ninis, autore di una doppietta e Davide Di Minni. Poker esterno del Real Carpineto Sinello contro lo Sporting Vasto con doppietta di Isacco Mastronardi, D'Addario e Borc, la squadra di mister Zocaro è ora seconda.

Al terzo posto c'è la Sangiovannese che impatta 3-3 in trasferta contro il Real Cupello, per gli ospiti tripletta di Lattanzio, per i rossoblu gol del solito Kevin Antenucci e doppietta di Michele Florio. Il Casalanguida pareggia 2-2 davanti al proprio pubblico contro la Dinamo Roccaspinalveti, per i locali a segno Niko Di Croce e Andrea Mancini, Simone Bruno e Alessandro Ramundo in gol per la Dinamo.

La Virtus Tufillo supera di misura in casa il Pollutri con Bruno Berardini. Primo punto in campionato per il Real Liscia ultimo che a Torino di Sangro, contro i Lupi Marini fa 1-1, gli ospiti passano in vantaggio con Pomponio.

I risultati della 7° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Casalanguida-Roccaspinalveti 2-2

Lentella-Vasto Calcio 3-2

Lupi Marini-Real Liscia 1-1

Real Cupello-Sangiovannese 3-3

Sporting Vasto-Real Carpineto Sinello 0-4

Virtus Tufillo-Pollutri 1-0

Riposa: Guilmi

La classifica

Lentella 16

Real Carpineto Sinello 15

Sangiovannese 14

Virtus Tufillo 13

Casalanguida 12

Dinamo Roccaspinalveti 9

Guilmi 7

Vasto Calcio 7

Pollutri 7

Real Cupello 6

Lupi Marini 5

Sporting Vasto 4

Real Liscia 1

Il prossimo turno, domenica 30 novembre, ore 14.30

Dinamo Roccaspinalveti-Lupi Marini

Pollutri-Casalanguida

Real Carpineto Sinello-Lentella

Real Liscia-Real Cupello

Sangiovannese-Guilmi

Vasto Calcio-Virtus Tufillo

Riposa: Sporting Vasto