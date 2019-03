Una preghiera per Lorenzo Costantini, giovane calciatore lancianese scomparso lo scorso 10 novembre, e poi di corsa in campo, per correre dietro ad un pallone e impegnarsi al massimo per la conquista della vittoria finale. Si è svolto venerdì scorso, sui campi dell'Oratorio Salesiano di Vasto, un quadrangolare di calcio a 5 che ha coinvolto i ragazzi di quattro parrocchie-oratori. A scendere in campo sono stati i ragazzi dell'oratorio Salesiano, di San Paolo Apostolo, di Miracoli di Casalbordino e di Cupello. Tre ore di calcio e divertimento all'insegna della passione e dei valori positivi per lo sport. A conquistare il primo posto sono stati i padroni di casa dell'oratorio Salesiano ma al termine delle partite tutti i ragazzi hanno fatto merenda e festeggiato insieme.

"È stato un primo appuntamento - spiega Fabio De Rosa che, insieme a don Alessio Massimi, da quest'anno sta seguendo la squadra degli oratoriani che hanno la passione per il calcio - per coinvolgere i ragazzi delle parrocchie e degli oratori del Vastese. È stato bello ospitare i ragazzi delle altre realtà, speriamo che già dal prossimo torneo possano venirne anche altri. L'obiettivo è quello di trasmettere ai ragazzi dei valori positivi attraverso la passione per il calcio e lo sport in genere, seguendo gloi insegnamenti di Don Bosco".