Il Mario Tano Atessa vince 3-2 a San Buono contro la vicecapolista e in attesa delle gare di domenica aggancia Fossacesia 90 e Odorisiana e si accomoda in zona play-off. Partita bella e combattuta fino al termine, i padroni di casa di mister Ianniello, oggi meno brillanti del solito, perdono una buona occasione per consolidare la seconda posizione e rischiano di scivolare al terzo posto, scavalcati dal Gissi che ospita il Castelfrentano. Chi sorride è il Gs Montalfano che grazie a questo risultato, ovviamente non perdendo, aumenterà il vantaggio sulla seconda, attualmente di 7 punti.

La partita. Appena tre secondi dopo il fischio iniziale Suriano, capocannoniere del girone con 9 gol, attacca sulla sinistra palla al piede, entra in area ma la sua conclusione viene deviata in corner dal portiere ospite Basciano. All'11 ci provano di nuovo i locali con un tiro debole di Pardi, l'estremo difensore avversario non ha problemi a bloccare. Passa un minuto e il Mario Tano ha la prima vera occasione della partita per segnare, Ermanno Russi di testa davanti a Battista manda alto.

Al 15' una punizione di Marcianelli non impensierisce Basciano, rispondono i rossoblu con un altro colpo di testa ravvicinato di Russi servito dalla sinistra da Zinni con la palla che finisce sui piedi di Staniscia che non inquadra lo specchio. A seguire D'Aurizio dalla sinistra mette in mezzo, il capitano Del Villano ben posizionato in area allontana. Al 23' un bel tiro di Pardi per i padroni di casa va fuori di poco.

Gli ospiti giocano meglio e al 27' passano in vantaggio con Staniscia che insacca dalla sinistra su calcio di punizione. Al 33' il San Buono pareggia, Domenico Cupaiolo mette in area dalla destra, il movimento di Suriano inganna la difesa avversaria, palla a Fabrizio Cupaiolo che colpisce di destro e segna. Nei minuti finali gli animi si scaldano per uno scontro tra Suriano e D'Aurizio, entrambi ammoniti dal direttore di gara Luca Santini della sezione di Vasto.

Al 49' prima conclusione della ripresa di Fabrizio Cupaiolo che sorvola la traversa, al 57' il Mario Tano passa di nuovo in vantaggio, Staniscia batte un angolo, Ermanno Russi va di testa e questa volta realizza, per lui è la terza rete nel torneo. Il San Buono prova subito a pareggiare e al 59' su una punizione calciata dal solito Fabrizio Cupaiolo il portiere Basciano esce a vuoto, D'Adamio prende palla e calcia in porta, ma il suo tentativo è impreciso.

Al 60' l'arbitro concede un rigore dubbio per un fallo in area di Menna su Pardi, sul dischetto si presenta lo stesso Pardi che firma il suo quarto gol in campionato. Al 77' è ancora Pardi a servire D'Adamio sulla destra ma sul suo diagonale arriva in uscita il portiere ospite. Nel secondo dei tre minuti di recupero la beffa, i rossoblu battono una punizione dal vertice dell'area, sulla palla interviene Cinalli, entrato da dieci minuti, che sigla la rete della quarta vittoria del Mario Tano.

Nel prossimo turno il San Buono affronterà l'Odorisiana in trasferta mentre il Mario Tano ospiterà il Mario Turdò.

Tabellino

San Buono-Mario Tano 2-3 (1-1)

Reti: 27' Staniscia (Mario Tano), 33' Cupaiolo F. (San Buono), 57' Russi E. (Mario Tano), 60' rigore Pardi (San Buono), 92' Cinalli (Mario Tano)

San Buono: Battista, Cupaiolo D., Filippone, Argentieri (56' Piras, 84' Di Nardo), Del Villano, Marcianelli, D'Adamio, Pardi, Suriano, Cupaiolo F., Perrucci. A disposizione Iovannisci, Romilio, Giovannangelo, Carlino. Allenatore Maurizio Ianniello

Mario Tano: Basciano, De Francesco, Zinni, Pomponio (76' Russi M.), Lemme, Menna, D'Aurizio, Iannone, D'Addario, Russ E. (Cinalli), Staniscia. A disposizione Di Matteo, Lazzaro, Mainella, Conese, Guarnieri. Allenatore Vincenzo Marcucci

Arbitro: Luca Santini (Vasto)

Ammoniti: Suriano (San Buono), D'Aurizio (Mario Tano), Russi E. (Mario Tano)

Il programma della 10° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Fossacesia 90-Gs Montalfano

Gissi-Castelfrentano

Mario Turdò-Villa Scorciosa

New Archi Perano-Odorisiana

Piazzano-Carunchio

Real Montalfano-Real Porta Palazzo

San Buono-Mario Tano 2-3 (giocata sabato)

La classifica

Gs Montalfano 27

San Buono* 20

Gissi 18

Mario Tano* 15

Odorisiana 15

Fossacesia 90 15

Real Montalfano 12

New Archi Perano 11

Real Porta Palazzo 10

Mario Turdò 9

Castelfrentano 8

Piazzano 8

Villa Scorciosa 5

Carunchio 3

(* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 30 novembre, ore 14.30

Carunchio-Gissi

Castelfrentano-New Archi Perano

Mario Tano-Mario Turdò

Gs Montalfano-Piazzano

Odorisiana-San Buono

Real Porta Palazzo-Fossacesia 90

Villa Scorciosa-Real Montalfano