Anche a Vasto, a San Salvo e in tutti gli uffici postali del comprensorio i cittadini che hanno compiuto 70 anni di età possono pagare i bollettini di conto corrente a loro intestati con una commissione ridotta a € 0,70 anziché € 1,30. Secondo calcoli approssimativi basati sui dati ISTAT relativi alla suddivisione della popolazione per fasce di età, è possibile individuare solo a Vasto più di centomila bollettini di conto corrente delle principali utenze pagati ogni anno dagli oltre 5mila “over 70” residenti in tutta la provincia.

Per poter accedere al beneficio è sufficiente presentarsi con un valido documento d’identità presso un qualsiasi sportello postale e richiedere lo sconto, applicabile a tutti i tipi di bollettini postali (fatture per le utenze luce, gas, acqua, telefono, le rate dei finanziamenti, bollo auto, canone Rai, multe e tutti i soggetti muniti di conto corrente postale). La riduzione è richiedibile indipendentemente dal tipo di mezzo di pagamento utilizzato: contante, carte Postamat per i titolari dei conti correnti BancoPosta e bancomat di tutti gli istituti bancari.

Poste Italiane ricorda inoltre che la ricevuta di pagamento del bollettino di conto corrente postale, eseguito con Poste Italiane oppure tramite società o circuiti autorizzati (l’elenco è consultabile sul sito www.poste.it), attesta l’avvenuto pagamento, garantendolo al 100%. Il timbro di Poste Italiane apposto sulla ricevuta del bollettino ha infatti efficacia pienamente liberatoria, dalla data in cui il versamento è stato eseguito.