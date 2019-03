Venerdì 21 novembre gli alunni della Scuola Primaria e i bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia del plesso “Giuseppe Spataro“, a conclusione di numerose attività didattiche volte a sensibilizzare i più piccoli al valore e al rispetto della natura, hanno festeggiato gli alberi con una manifestazione ricca di canti, poesie e dialoghi che hanno rallegrato l’atrio e il giardino della scuola.

I bambini hanno espresso il loro affetto circondando con un grande girotondo e adornando con cuori e campane un abete del giardino della Scuola Spataro. Poi è avvenuta la piantumazione di piante di corbezzoli e noccioli, offerte dall’associazione Legambiente di Vasto che quest’anno ha come slogan, per la giornata odierna, “Abbraccia un albero”. Tali piante sono affidate alle cure dei bambini, entusiasti di vederle crescere per rendere il giardino più verde e più vivibile la nostra città.

Alle ore 12.00 insegnanti ed alunni hanno abbracciato la grande quercia del giardino in segno di gratitudine verso tutte le piante che ci donano aria pulita, ombra, frutti, legname. I bambini hanno partecipato alla manifestazione con gioia ed emozione e hanno compreso che l’albero è un amico prezioso che ci dona la vita.

Scuola dell'Infanzia e Primaria Spataro

Comprensivo n.1 di Vasto