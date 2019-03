In attesa della riapertura del mercato, prevista per lunedì 1 dicembre, la Vastese corre ai ripari per l'attacco pescando tra gli svincolati disponibili in zona, così torna in biancorosso il centravanti Maurizio Alberico.

Classe 1980, lo scorso anno nelle file della Virtus Cupello in Eccellenza ha realizzato 6 reti, mentre nella stagione precedente è stato tra i primi a fare parte della rosa della Vastese, nell'anno della rinascita della squadra che ha poi vinto il campionato di Promozione nel 2012/2013. Per lui trascorsi in Eccellenza molisana e San Salvo, oltre a 8 presenze in D con la Pro Vasto 1999/2000.

La società informa che "il calciatore ha già svolo alcuni allenamenti con i nuovi compagni di squadra e sarà a disposizione di mister Precali per la partita di domenica prossima che si disputerà allo stadio Aragona di Vasto, con fischio d’inizio alle ore 14.30, contro l’Alba Adriatica".

Per Alberico, dopo l'esperienza dal 1997 al 2000 con la Pro Vasto e quella di due anni fa, è la terza volta con la maglia della squadra della sua città.

La Vastese conferma inoltre che è sempre valido l’ingresso gratuito per i minori di anni 16 muniti di regolare documento di riconoscimento.