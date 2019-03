È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto per spegnere l'incendio divampato ieri sera nel centro storico di Casalbordino. Erano circa le 23 quando l'acre odore del fumo e il bagliore delle fiamme hanno richiamato l'attenzione dei residenti della zona di piazza IV novembre. Le fiamme avevano avvolto i cassonetti dei rifiuti, posti lungo la parete di un palazzo. Subito è stato richiesto l'intervento dei pompieri, mentre i residenti si sono affrettati a spostare le autovetture in sosta nel parcheggio per evitare che potessero essere raggiunte dalle fiamme.

Sono stati ben cinque i cassonetti distrutti dal rogo, danni anche alla porta ai cui lati c'erano i bidoni. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona, fortunatamente senza che si verificassero danni ad altre case o ad autovetture. Potrebbe essere stata della cenere ancora calda, proveniente dalla pulizia di un caminetto, ad avere innescato il rogo.