Con il lancio di tanti palloncini colorati si è conclusa la manifestazione promossa dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo per celebrare la “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” che ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e degli studenti della scuola media dell’Istituto comprensivo n. 1 e n. 2 svoltasi all’interno della villa comunale.

Il sindaco Tiziana Magnacca nel suo intervento ha salutato tutte le scuole e gli alunni partecipanti che hanno reso più piena di contenuti una giornata che possa aiutare a riflettere sull’importanza di non privare i bambini dei loro diritti e sui doveri che hanno la società e gli adulti nei loro confronti. E’ stata evidenziata la scelta di spostare all’interno della villa comunale il monumento dedicato all’infanzia, realizzato nel 2010 dall’artista sansalvese Ettore Altieri, e del significato per tutta la comunità di attivare il percorso dei Diritti dei fanciulli, con dei pannelli scritti a mano, dove sono stati sintetizzati i dieci articoli della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” oltre a un undicesimo cartello dove viene ricordato l’impegno di tutti con la frase “Ogni loro diritto è un nostro dovere”.

Il sindaco ha sottolineato come l’Amministrazione comunale stia lavorando per rivitalizzare e rendere la villa comunale punto di passaggio e soprattutto più fruibile da parte delle famiglie e dei bambini, attraverso l’assegnazione del servizio di pulizia a una cooperativa sociale, la sistemazione di telecamere di ultima generazione che consentono la ripresa di immagini anche notturne e quindi più sicurezza e la prossima realizzazione di un collegamento tra il centro cittadino e il polo culturale, rappresentato dal Centro servizi culturali e il teatro, con la sistemazione degli spazi esterni.

E’ intervenuto Luigi Gileno, referente del Comitato regionale Abruzzo dell’Unicef, il quale ha plaudito all’iniziativa del Comune di San Salvo facendo capire ai bambini che i cartelli realizzati hanno un valore che va oltre l’aspetto simbolico perché “vuol dire piantare i vostri diritti sulla terra”. Un saluto in diverse lingue con la lettura del preambolo alla Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura del sindaco dei bambini, Alessia Di Iorio, e del suo Consiglio comunale.

L’assessore alle Politiche sociali, Maria Travaglini, ha infine sottolineato l’impegno del suo settore e dell’intera Amministrazione comunale per sostenere le famiglie e rimuovere ogni ostacolo per favorire la crescita dei più piccoli ai quali non deve essere negato il loro futuro ma aiutandoli a realizzarlo già da oggi. E dopo il lancio dei palloncini panini con la Nutella per tutti perché la festa sia completa anche nei gesti più comuni come fare la merenda tutti insieme.

Quest’anno ricorre i 25 anni della Convenzione dei Diritti del fanciullo e i 65 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Un ringraziamento particolare agli Istituti comprensivi di San Salvo, al Consorzio Sgs di Lanciano e al Comitato Unicef Abruzzo.