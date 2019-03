Durante tutta l'estate i raggiri si sono susseguiti tutte le settimane. A danno di centinaia di turisti. Per loro, la vacanza a Vasto Marina è iniziata malissimo. Qualcuno ha deciso di rimanere, trascorrendo la prima giornata di ferie a cercare un alloggio. Qualcun altro è andato via.

Ora tre responsabili della truffa delle case fantasma sono stati denunciati. Le indagini proseguono.

La tecnica - "Affittasi appartamento ammobiliato a Vasto Marina, a 50 metri dal mare, periodo estivo giugno-settembre". E' uno dei tanti annunci, seguiti da prezzi da svariate centinaia di euro a settimana e da richieste di acconto, reperibili su internet e su giornali di altre regioni.

Ma quest'anno alcuni di essi nascondevano delle truffe. E così, per decine di turisti che hanno scelto Vasto come meta delle loro vacanze, l'inizio delle ferie si è trasformato in un incubo. Sono almeno una ventina i nuclei familiari truffati in alta stagione. Ad agosto è cresciuto il numero delle segnalazioni, già numerose a giugno e luglio.

Turisti che arrivano in città, cercano la casa che hanno preso in affitto e per la quale hanno versato un acconto con un certo anticipo a qualche sedicente proprietario o agenzia fantasma, e poi trovano l'abitazione già occupata da altri vacanzieri, in alcuni casi anche da residenti, ignari del fatto che la loro casa fosse stata offerta in affitto ad altre persone.

E così, a coloro che avevano intenzione di trascorrere un po' di relax sulla riviera di Vasto sale la rabbia, accompagnata dallo stress di dover cercare una nuova sistemazione. A volte, fanno marcia indietro e, indignati, se ne tornano a casa loro. Quella, almeno, sanno di trovarla.