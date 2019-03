E' uscito ViolinAir, il nuovo album del violinista jazz Luca Ciarla. “Ho atteso alcuni anni prima di realizzare VioliAir”, dice Luca Ciarla, orginario di Termoli. “Ero alla ricerca di un suono diverso. L’utilizzo dell’elettronica, della voce, degli strumenti giocattolo o del violino baritono, a volte anche insieme, mi ha permesso di scoprire combinazioni timbriche inaspettate. Il percorso intrapreso alla ricerca di nuove possibili sonorità dello strumento, svincolandolo dalla tradizione classica ma nello stesso tempo preservandone la bellezza in acustico, è una delle chiavi di lettura di ViolinAir”.

L’album è stato registrato in Thailandia, presso gli studi della Karma Sound Studios del produttore inglese Chris Craker, ex vicepresidente di Sony BMG. Il lavoro è stato poi completato presso i Pims Studios di Vasto da Francesco Apolloni, che ne ha curato anche l’editing, il missaggio e il mastering.

ViolinAir è una straordinaria ed aerea visione del mondo del violino jazz, con brani originali e spettacolari rivisitazioni di classici quali Caravan o A Night in Tunisia. Con Vince Abbracciante alla fisarmonica e al pianoforte, Nicola Di Camillo al contrabbasso e basso elettrico, Francesco Savoretti alla percussioni/batteria e Luca Ciarla al violino, electronica, voce, ocarina, violino baritono e strumenti giocattolo, ViolinAir si caratterizza per una sorprendente polistrumentalità espressa da tutti i musicisti e per un sound unico e travolgente. L’album sarà presentato con una serie di tour in Italia e all’estero. Il 7 dicembre il Luca Ciarla Quartet si esibirà anche all’Auditorium Parco della Musica di Roma conuna special guest d’eccezione, il compositore e pianista americano Chris Jarrett. Le presentazioni continueranno per tutto il 2015 in Australia, Singapore, Indonesia, Regno Unito, Germania, Hong Kong, Cina, Giappone, Thailandia, Norvegia, Danimarca, Stati Uniti, Canada.

Prodotto dalla Violipiano Records e distribuito dalla newyorkese The Orchard, ViolinAir è già disponibile nei migliori store digitali, da Itunes a Spotify. Ascolta in anteprima il brano di apertura, Re Mi-Lo Sol.