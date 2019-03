Presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia Paola Achard, professore associato e docente di Management e Governance delle Imprese Internazionali e Domenico Barricelli, Sociologo del lavoro, esperto di politiche e interventi nei sistemi di Pmi, docente di Economia e gestione delle imprese e dei servizi hanno presentato un interessante Seminario dal titolo "Reti di imprese, start-up, innovazione, sustainable mobility".

L’obiettivo dell’iniziativa era quello di far incontrare Università, Pubblica Amministrazione e Reti ed Associazioni di Imprese, interessati ad un confronto di esperienze sullo sviluppo delle nuove forme aggregative in rete nella sfida per la realizzazione di smart cities e per contribuire all’attivazione di risorse ed opportunità legate ai progetti di sviluppo dei sistemi territoriali di imprese.

Sono intervenute la Rete di Imprese Vastese Ab Sun presentata dal Presidente Luca Lecce che annovera tra i soci la De Francesco Costruzioni s.a.s., la Lecce Wave Srl e la Start-Up Innovativa Su.Mo. Sustanaible Mobility di Stefano Sciascio, la Cna di Chieti con l’esperto delle Reti d’Imprese Silvio Calice ed il Comune di Vasto con l’assessore alla Mobilità Sostenibile Marco Marra.

L’occasione per parlare oggi, di fronte ad una crisi recessiva prolungata senza precedenti, di innovazione e competitività nell’Edilizia, Energie Rinnovabili e Mobilità Sostenibile all’interno di un ambiente stimolante come un aula piena di giovani studenti abruzzesi di Economia ed Ingegneria.

“Quali sono gli strumenti più utili per i sistemi territoriali organizzati intorno alle Pmi per rilanciare micro e piccole imprese, vero motore dell'economia europea e nazionale” sostiene il Prof. Barricelli “attraverso il valore della qualità dei legami sociali e culturali utili a individuare le condizioni locali che possono spingere, oppure frenare, il movimento verso quella "società imprenditoriale" quale modello a cui fare riferimento per premiare i talenti”.

Sono stati presentati progetti realizzati per l’efficientamento energetico degli edifici, sistemi fotovoltaici con accumulo di batterie ed i primi passi di una amministrazione locale per cogliere la possibilità di beneficiare in futuro di una migliore qualità della vita che dipenderà in gran parte dalla nostra capacità di saper trasformare la crescente urbanizzazione da fattore di rischio in opportunità.

Sono stati presentati il sistema di automazione all’avanguardia del Parcheggio Multipiano di Vasto ed i prototipi del sistema di bike sharing elettrico e colonnine di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici che andranno a completare gli interventi di upgrade tecnologico della struttura per farla diventare la prima infrastruttura Smart della Città del Vasto.

L’Assessore Marco Marra ha infine presentato Bums Boosting Urban Mobility Plans un progetto europeo di confronto su strategie di riduzione del traffico, nuovi sistemi di Mobilità Sostenibile e Piani Urbani per una gestione più efficiente dei trasporti e una migliore qualità della vita nelle città.