All'istituto Economico Tecnologico "F. Palizzi", dal 17 al 20 novembre, si sono tenute le Quattro Giornate del Palizzi, concesse dal Dirigente scolastico Gaetano Fuiano, in cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare a vari corsi, organizzati grazie all'aiuto dei rappresentanti d'istituto. Nei primi due giorni di assemblea si sono tenuti questi corsi con finalità formative e sociali per i ragazzi; si passava dal cake design alle lezioni di tedesco, oppure dal cineforum ai corsi di autostima. Gli ultimi due giorni, invece, gli allievi del Palizzi, con tanta volontà e creatività, hanno realizzato il progetto Rendiamo bella la nostra scuola, che consisteva nell'imbiancare le pareti delle aule e nel lasciarne una colorata sulla quale creare un disegno, un'immagine o un pensiero condiviso dalla classe. In questo modo gli alunni si sono potuti esprimere e hanno creato un nuovo ambiente per apprendere.

Anche secondo il Dirigente Fuiano è stata una bella esperienza per i suoi alunni: "Dopo queste giornate, penso che i ragazzi si sentano più coinvolti a stare in classe, in quanto hanno avuto l'opportunità di cambiare la loro scuola". Durante l'ultima giornata si sono tutti impegnati a ripulire classi, corridoi e scale, ricoperti da vernici varie e polvere. Il progetto si è concluso con veri e propri capolavori, ognuno diverso dall'altro per colore, forma, espressione. In questi quattro giorni i ragazzi si sono divertiti e hanno imparato a essere più uniti, prima come classe, poi come scuola. Ci tengono a ringraziare i loro rappresentanti d'istituto, i loro docenti e in modo particolare il Dirigente scolastico che ha permesso loro di svolgere l'assemblea e i corsi vari e di mettere in atto, con grande grinta, la loro inventiva sui muri delle aule.

Gli alunni della classe 3° A Grafica e Comunicazione